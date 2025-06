Mondiale per Club, quanto ha guadagnato l’Inter finora? Tutte le cifre

Con la vittoria sugli Urawa Red Diamonds, i nerazzurri superano i 24 milioni. Contro il River Plate in palio altri 7 milioni per gli ottavi

Con la vittoria in extremis sugli Urawa Red Diamonds, l’Inter ha già incassato circa 24 milioni e mezzo di euro al Mondiale per Club.

I nerazzurri hanno ottenuto 21,6 milioni di euro per la sola partecipazione al torneo, cui si sono aggiunti 930 mila euro per il pareggio contro il Monterrey e 1,8 milioni di euro per il successo contro il club giapponese.

I premi economici previsti dal torneo proseguono poi con 12,2 milioni di euro per i quarti di finale, 19,5 milioni per la semifinale, 27,8 milioni per la finalista e 37 milioni per la squadra vincitrice.