Successo in inferiorità numerica per il Real Madrid, che batte 3-1 il Pachuca nonostante l'espulsione dopo 7 minuti di Asencio e riscatta il mezzo passo falso della gara d'esordio contro l'Al-Hilal. Blancos in vantaggio grazie a Bellinghem, il raddoppio porta la firma di Arda Guler. Nella ripresa ci pensa Valverde a calare il tris. Inutile, nel finale, il gol della bandiera per i messicani con Montiel.