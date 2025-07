Con la conclusione della prima edizione del Mondiale per Club, è possibile analizzare i guadagni finanziari ottenuti dai club partecipanti

Con la conclusione della prima edizione del Mondiale per Club, è possibile analizzare i guadagni finanziari ottenuti dai club partecipanti.

Qual era l’ammontare del montepremi? — La nuova versione della competizione metteva in palio un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari, da distribuire tra i 32 club partecipanti. Di questi, 525 milioni di dollari sono stati ripartiti tra tutte le squadre per la sola partecipazione, mentre i restanti 475 milioni sono stati assegnati in base ai risultati ottenuti sul campo.

Per i club europei, la quota di partecipazione è stata modulata in base a un sistema di classificazione che considera criteri sportivi e commerciali, motivo per cui alcune squadre hanno ricevuto più di altre semplicemente per aver preso parte al torneo.

I club europei hanno ricevuto tra i 12,81 e i 38,19 milioni di dollari solo per la partecipazione, mentre alle squadre di altri continenti è stata assegnata una cifra fissa: 15,21 milioni per il Sud America, 9,55 milioni per Nord e Centro America, Asia e Africa, e 3,58 milioni per l’Oceania.

Ecco i guadagni definitivi dei club partecipanti, secondo le stime elaborate dal sito di finanza calcistica The Swiss Ramble

LA CLASSIFICA:

Chelsea 114,6 mln di dollari

Psg 106,9

Real Madrid 82,5

Fluminense 60,8

Bayern Monaco 58,2

Borussia Dortmund 52,3

Manchester City 51,7

Palmeiras 39,8

Inter 36,8

Al Hilal 34,2

Benfica 32,2

Flamengo 27,7

Botafogo 26,7

Juventus 26,6

Porto 24

Atletico Madrid 21,4

Inter Miami 21,1

Monterrey 21,1

River Plate 18,2

Boca Juniors 17,2

Salisburgo 15,8

Mamelodi Sundowns 12,6

Al Ahly 11,6

Al Ain 11,6

Esperance de Tunis 11,6

Los Angeles FC 10,6

Pachuca 9,6

Seattle Sounders 9,6

Ulsan 9,6

Urawa Red Diamonds 9,6

Wydad AC 9,6

Auckland City 4,6