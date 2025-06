La vittoria in rimonta contro gli Urawa Red Diamonds ha permesso all'Inter di portarsi a quota 4 punti nel Gruppo E della FIFA Club World Cup 2025. I nerazzurri ora si trovano a pari punti con il River Plate, che ha pareggiato 0-0 contro il Monterrey e occupa il primo posto per la migliore differenza reti.

La qualificazione agli ottavi di finale si deciderà all'ultima giornata, in programma con due partite in contemporanea mercoledì 25 giugno alle 18:00 (ora locale, le 03:00 di giovedì 26 in Italia). L'Inter affronterà il River Plate al Lumen Field di Seattle, mentre Monterrey e Urawa Red Diamonds (già eliminati) si sfideranno al Rose Bowl di Los Angeles.

Se il Monterrey non batte gli Urawa Red Diamonds l'Inter si qualifica agli ottavi con qualsiasi risultato contro il River Plate, anche una sconfitta. I nerazzurri a quota 4 sarebbero irraggiungibili per i messicani

In caso di arrivo a pari punti bisogna tenere conto dei criteri stabiliti dalla FIFA per stabilire chi passerà il turno:

Per questi motivi l'Inter si qualificherebbe in ogni caso con un pareggio contro il River Plate. Considerando l'ipotesi di tre squadre a 5 punti, negli scontri diretti tutte e tre le squadre avrebbero conquistato 2 punti, con la differenza reti in queste partite che sarebbe 0 per tutte. Si dovrebbe quindi procedere a considerare il numero di gol segnati negli scontri diretti: al momento Inter e Monterrey sono a quota 1, mentre il River Plate è a 0. Ciò significa che: