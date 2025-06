L'edizione 2025 sta entrando nel vivo e c'è già chi è pronto a sfidarsi per accaparrarsi quella in programma tra quattro anni

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 luglio 2025 (modifica il 1 luglio 2025 | 01:02)

Molti lo criticano, altrettanti lo bramano. Il Mondiale per club alla sua prima edizione sta sicuramente lasciando il segno e c'è chi è pronto a scommettere su un seguito importante anche nelle prossime edizioni. Al punto che sarebbero già arrivate alla FIFA candidature autorevoli per ospitare la prossima edizione, in programma nel 2029. Lo conferma la Gazzetta dello Sport. Si legge infatti:

"La Fifa ha assegnato la Coppa del mondo per club del 2025 agli Stati Uniti senza una vera procedura di gara. Assai probabile che non farà la stessa cosa per il torneo del 2029. E allora fioccano i pretendenti. Il Brasile ha dichiarato pubblicamente la sua candidatura dopo un incontro tra il presidente della federazione calcistica del Paese, Samir Xaud, e Gianni Infantino, a Miami.

Ma anche Spagna e Marocco, che ospiteranno assieme la Coppa del Mondo 2030 assieme al Portogallo (con tre sfide in Uruguay, Argentina e Paraguay) si sono proposti, singolarmente, per la seconda edizione. Ma c'è di più. Perché il Qatar è il quarto Paese a dichiarare la propria candidatura. A scriverlo è il Guardian che riporta di alcuni colloqui avuti tra gli emissari del Paese con i funzionari della Fifa proprio durante il torneo negli Stati Uniti. Il Qatar avrebbe dichiarato di poter ospitare un torneo a zero emissioni di anidride carbonica. In netto contrasto con l'attuale Coppa del mondo per club che vede sedi in 11 città".