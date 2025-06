Altro show del Paris Saint-Germain che, dopo aver vinto la Champions League poco più di due settimane fa, debutta alla grandissima nel Mondiale per Club rifilando un pesantissimo 4-0 all'Atletico Madrid nel match inaugurale del girone B. Apre le marcature Fabian Ruiz con un sinistro dal limite al 19', raddoppia Vitinha in contropiede allo scadere del primo tempo. Kvaratskhelia sfiora il tris prendendo la traversa, poi Lenglet si fa espellere e la strada si fa in discesa per i francesi: Mayulu segna il 3-0, in pieno recupero Kang-In Lee firma il poker su calcio di rigore.