Le scelte di Cristian Chivu per la sua prima partita sulla panchina nerazzurra al debutto anche al Mondiale per club

La prima panchina di Cristian Chivu all'Inter coincide con il debutto della squadra al Mondiale per club. Accadrà a breve, al Rose Bowl di Pasadena, quando in Italia saranno le 3 del mattino e in America saranno le 6 del pomeriggio. C'è chi ha puntato la sveglia, chi avrà la fortuna di godersela dal vivo e chi invece si affiderà a Fcinter1908.it per tutti gli aggiornamenti del caso. Cominciando dalle formazioni ufficiali, che trovate di seguito.