L'attesa si fa sempre più viva e intensa. Il 17 giugno l'Inter esordirà nel Mondiale per Club FIFA 2025, la competizione iridata che vedrà per la prima volta la partecipazione di 32 squadre da ogni continente.

La squadra messicana, con sede nell’omonima città, si è qualificata al Mondiale grazie alla vittoria della CONCACAF Champions Cup nel 2021. I messicani hanno partecipato per cinque volte al vecchio Mondiale per Club. Nel loro palmares figurano cinque campionati messicani, di cui l’ultimo è il torneo Apertura del 2019 e cinque Champions Cup.

C'è un solo precedente non ufficiale tra Monterrey e Inter: risale al 1994, all'interno di un torneo al quale presero parte Inter e Milan insieme ai rayados e al Chivas di Guadalajara. La Coppa Tecate si tenne in Messico, tra Monterrey e Guadalajara nel mese di maggio 1994, due settimane dopo la gara di ritorno della finale di Coppa UEFA vinta dall'Inter, ultima partita ufficiale della stagione.

La squadra, guidata in panchina da Gianpiero Marini, vinse per 1-0 grazie a un gol di Igor Shalimov, arrivato al 65'. Questa la formazione con cui scese in campo l'Inter: Zenga, Bergomi, Ferri, M. Paganin, A. Paganin, Battistini, Manicone, Russo, Shalimov, Barollo, Delvecchio. I nerazzurri vennero poi sconfitti in finale dal Chivas a Guadalajara per 1-0.