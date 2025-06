Monterrey, Sergio Ramos: “Non felici al 100%, ma sappiamo la forza dell’Inter. Nella ripresa…”

Le parole del difensore premiato come man of the match di Monterrey-Inter

"Non si va mai felici al 100% a casa quando non vinci, ma conosciamo la forza dell'avversario che viene da una finale di Champions League. Nella prima parte di gara abbiamo fatto un po' fatica nell'uscire dalla pressione dell'Inter, mentre nella ripresa lo abbiamo fatto più facilmente. Sono contento per il punto, ora pensiamo a recuperare al meglio: meglio un punto che zero".