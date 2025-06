"L'Inter? E' una grande squadra, ha vinto tantissimo di recente. Ci si focalizza sul noso allenatore, ma sono andati vicini due volte a vincere la Champions. Hanno storia ed esperienza". Così Domenec Torrent, allenatore del Monterrey, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Inter. "Cercheremo di ottenere il massimo. I ragazzi non devono giocare per me, ma per loro e per i tifosi. Stiamo cercando di avvicinarci al mio stile di gioco, non saremo al pieno potenziale a livello tattico ma siamo pronti per la partita e per questa competizione", ha detto.