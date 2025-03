Il montepremi della Fifa per il prossimo Mondiale per Club ha ovviamente aumentato a dismisura l'appeal del torneo che si svolgerà negli Stati Uniti: un miliardo di montepremi per le 32 partecipanti. La notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo.

"Un miliardo di euro da spartirsi in 32, non in quote uguali e con progressione per chi scavalcherà la prima fase a gironi (3 partite) proiettandosi avanti. Criteri ufficiali non ci sono ancora, ma calcolatrice alla mano significa circa 30 milioni di euro per il disturbo di volare negli States, prolungando la stagione oltre le fatiche di casa propria, con una proiezione da 100 milioni di euro per la fortunata vincitrice del trofeo. Che è ricoperto d’oro, non solo figurativamente.