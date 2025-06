Paola Ferrari ha parlato della situazione del calcio italiano ai microfoni di Mow Magazine. La giornalista sportiva della Rai ha etichettato il Mondiale per Club come una priorità esclusivamente economica: "Io mi auguro, da italiana, che Juventus e Inter escano subito dal Mondiale per Club. Se arrivano in fondo, non faranno la preparazione e arriveranno stanchissimi. Le squadre che partecipano a questa competizione saranno svantaggiate in campionato e in Champions League. È una follia. Ma è tutto dettato dal denaro". Paola Ferrari ha voluto commentare anche la scelta di Simone Inzaghi di trasferirsi nel calcio arabo: LEGGI QUI.