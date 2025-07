L'ex giocatore, su DAZN, ha commentato la vittoria dei parigini contro gli spagnoli nella semifinale al Mondiale per Club

Era stata una goleada, ma non è poi stata l'unica. Anche il Real Madrid ha incassato quattro gol dal Paris Saint-Germain. All'Inter di Inzaghi era successo nella finale di Champions League a Monaco. La squadra francese ha eliminato la formazione guidata da Xabi Alonso nella semifinale della Coppa del Mondo per Club e si è presa la finale con il Chelsea. Dario Marcolin, che su DAZN ha commentato la partita, a proposito dei parigini ha detto: «La sensazione è che il PSG è stata davvero più forte per la sua rivale. La squadra guidata la Luis Enrique è un piacere da vedere».