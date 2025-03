Mancano meno di tre mesi all'inizio del Mondiale per Club e in casa River Plate non vedono l'ora di affrontare una grande squadra come l'Inter. Ne ha parlato Enzo Pérez ai canali ufficiali della FIFA. "Giocare in un Mondiale per Club di questa portata sarà un evento molto speciale per le squadre che hanno l'opportunità di partecipare alla competizione. È la prima volta che si giocherà con 32 squadre. Per ora, è un po' lontano, ma man mano che i giorni si avvicinano, sarà molto speciale per tutti".