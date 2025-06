C'è anche Franco Mastantuono tra i convocati di Gallardo per il Mondiale per Club del River Plate: ecco la lista

C'è anche Franco Mastantuono tra i convocati di Gallardo per il Mondiale per Club del River Plate. Il giovane centrocampista, accostato in passato anche all'Inter e molto vicino nei giorni scorsi al trasferimento al Real Madrid, giocherà dunque la manifestazione con i Millionarios, nel girone con Monterrey, Urawa e Inter.