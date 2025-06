Il commento del giornalista sportivo che sta seguendo il Mondiale per club

Ieri a guardare la partita tra Real Madrid e Al Hilal c'erano oltre ai tifosi spagnoli e a quelli arabi, anche numerosissimi tifosi interisti. La prima di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al Hilal è finita con un pareggio e con la sensazione che la squadra araba si sia mostrata - a tratti - più viva di quella delle stelle di Madrid. Nulla di spettacolare, ma qualcuno ha già intravisto la mano del Demone di Piacenza (come lo chiamano scherzosamente sui social anche in Arabia).

Dopo il primo match giocato da Simone Inzaghi con la sua nuova squadra, Tancredi Palmeri ha condiviso un commento sui social: "Come volevasi dimostrare, doveva andare via dall’Inter Simone Inzaghi per ricevere il riconoscimento di quanto sia un fenomeno".