Urawa, Skorza: “Avevamo un piano per sorprendere l’Inter. Nel finale è mancata…”

Maciej Skorża, allenatore dell'Urawa Red Diamonds, ha parlato ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa al Lumen Field. “Abbiamo giocato contro una delle squadre migliori al mondo, c’erano delle difficoltà in questa partita, ma avevamo un piano molto chiaro. Magari non spettacolare, ma che speravamo ci portasse a prendere punti. Abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto nella prima parte della partita. Volevamo essere aggressivi, pressare e provare a sorprendere l’Inter. Abbiamo segnato molto velocemente, poi controllato abbastanza bene nel primo tempo.

Nella ripresa ci siamo resi conto che la nostra forza fisica sarebbe calata un po’, non giocavamo e non difendevamo come nel primo tempo, pur provando a controllare il campo. Ci sono state delle ripartenze interessanti, prima dei due gol. Soprattutto aver incassato il secondo nel recupero ci fa soffrire. Con un po’ di esperienza in più avremmo gestito meglio il pallone nel finale di gara, senza permettere all’Inter di giocare un attacco negli ultimi minuti. In generale però sono molto orgoglioso della squadra, hanno giocato tutti a un livello altissimo. Avremmo voluto essere più offensivi, ma abbiamo giocato contro una squadra fortissima. Siamo fuori dal torneo, ma dovremo comunque lottare per vincere l’ultima partita".