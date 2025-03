Javier è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dei prodotti Hisense "This is Me" 2025 Club World Cup allo Shanghai World Expo Center, lanciando una serie di nuovi prodotti legati proprio alla Coppa del Mondo per Club. I siti cinesi riportano queste sue parole: «La vittoria appartiene a coloro che ricercano la perfezione nei dettagli. La Coppa del Mondo per club non solo porta con sé l'onore di avere i migliori club, ma diventa anche un legame culturale che collega il mondo. La competizione è destinata a toccare i cuori di mln di tifosi. L'evoluzione nel calcio non si è mai fermata e l'integrazione della tecnologia nel mondo del calcio lo ha reso più brillante». Hisense si dice pronta a ridefinire l'esperienza visiva dei tifosi che non possono essere presenti in tribuna e assisteranno alle gare da ogni angolo del pianeta.