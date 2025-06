Sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha espresso alcune considerazioni sul Mondiale per Club in corso negli USA

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha espresso alcune considerazioni sul Mondiale per Club in corso negli USA. Ecco le parole del direttore della testata:

"Benfica-Chelsea è durata quasi 5 ore e stasera si rischia il bis: sono previsti fulmini e saette anche su Inter-Fluminense. Alla terza ora di diretta dello stoico Trevisani, al quale la fantasia e l’attendismo del pokerista non fanno certo difetto, sono crollato. Enzo Maresca, il vincitore, si è subito unito al coro dei contestatori («questo non è calcio, è uno scherzo») capeggiato da Jürgen Klopp. Se intervistassimo altri dieci uomini di sport sull’evento voluto da Infantino, tutti e dieci darebbero la risposta del ragionier Fantozzi a Guidobaldo Maria Riccardelli sulla Corazzata Potemkin: «Il Mondiale per club... (pausa geniale) ... è una cagata pazzesca!». Novantadue minuti di applausi".