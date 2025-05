Vi spiego perchè A 7 giorni dalla fine del campionato e a 14 giorni dalla finale di Champions (in cui sarà impegnata l’Inter), si sta parlando poco del Mondiale per club che scatterà il 14 giugno negli USA e al quale saranno presenti Inter e Juventus: come stanno andando le cose? Male, anche se nessuno lo racconta. I giornali sportivi, che col Mondiale sperano di vendere qualche copia in più, continuano nella loro opera di pompaggio, e quindi di disinformazione. Non è bastato parlare - capovolgendo la realtà - di “montepremi monstre” messo in palio dalla FIFA (930 milioni di euro: due anni fa Infantino aveva ipotizzato un montepremi superiore a quello della Champions, che è di 2,437 miliardi; invece si è fermato a un terzo); adesso i media hanno fatto calare una cortina di silenzio anche sul flop dei biglietti.