Paolo Ziliani torna ad occuparsi di Mondiale per club e lo fa analizzando le gesta della Juventus. A proposito della composizione dei gironi, il giornalista sportivo fa notare come in alcuni gruppi ci siano più squadre di alto livello mentre in altri (per esempio, il gruppo della Juve) abbiano raccolto "la paccottiglia". Scrive Ziliani: "Come nel più ridicolo in assoluto, il Gruppo G della Juventus e del Manchester City che hanno dovuto vedersela con due avversari comici come l’Al Ain e il Wydad (alzi la mano chi li aveva mai sentiti nominare prima) o altri non così grotteschi ma abbordabili come il gruppo E capitato all’Inter e al River Plate alle prese con Urawa e Monterrey, sulla carta due rivali battibilissimi".

Prosegue nella sua riflessione Paolo Ziliani:"Sta capitando che la Juventus ha giocato e vinto 5-0 e 4-1 le prime partite contro Al Ain e Wydad, che se le avesse giocate contro Renate e Pergolettese avrebbe faticato il doppio per vincerle 2-0; e che l’Inter abbia patito le pene dell’inferno prima per pareggiare in rimonta contro i messicani del Monterrey, poi per vincere al 92’ sempre in rimonta contro i giapponesi dell’Urawa. Per capirci: due vittorie, quelle della Juventus, che non possono dire assolutamente nulla sullo spessore e il calibro del club bianconero nel torneo FIFA, essendo stati i match poco più di meri allenamenti". E su Yildiz aggiunge: "Sta succedendo che l’Istituto Luce è sceso in campo fin dal primo giorno con l’artiglieria pesante e sta pompando a più non posso le gesta di Juventus e Inter, roba da far impallidire le vittorie dell’Italia di Bearzot al Mundial di Spagna contro Argentina e Brasile. Per aver segnato 3 gol in queste due prime partitelle d’allenamento, Yildiz è già stato proposto per il Pallone d’Oro e secondo la Gazzetta la sua quotazione a fine Mondiale sarà di 100 milioni. Lo ha scritto davvero, come potete vedere dal ritaglio che qui sotto ripropongo, e questo significa che Yildiz varrebbe 25 milioni più di Osimhen, che come tutti sanno ha una clausola di 75 milioni per il mercato estero. Ora, lungi da me discutere le doti tecniche di Kenan Yildiz, che sono indiscutibili. Ma celebrarlo come fosse il nuovo Messi per aver messo a segno un gol contro gli smandrappati arabi dell’Al Ain e due contro i limitati marocchini del Wydad è un’operazione di basso cabotaggio. Di bei gol Yildiz ne ha già segnati anche in Serie A e in Champions, e dunque non sono una novità; la novità sarebbe semmai vederlo fare il salto di qualità che tutti attendono, e cioè trovare continuità di rendimento, non sparire dal campo nelle partite che contano, firmare il doppio dei gol che fin qui ha messo a segno".