Dal punto di vista della risposta dei tifosi, il Mondiale per Club sembra un mezzo flop. Lo scrive, da tempo, Paolo Ziliani argomentando la questione con un approfondimento sui biglietti invenduti (o venduti nettamente al ribasso). Come ha fatto la FIFA a riempire lo stadio in occasione del match inaugurale tra Inter Miami e l'Al Ahly? "A tre settimane dal via il presidente della FIFA ha deciso di tentare il tutto per tutto, costasse quel che costasse, e ha stretto accordi (non solo a Miami ma in tutte le città degli USA che avrebbero ospitato le partite) con enti, istituzioni, imprese commerciali e via dicendo per far sì che i biglietti venissero smaltiti, a prezzi stracciati o anche gratuitamente, e gli stadi in questo modo venissero riempiti. Restando a Miami, sede del match inaugurale con Messi in campo, la FIFA ha cominciato firmando una convenzione col Miami Dade College, un’istituzione pubblica con 125 mila studenti iscritti, in base alla quale a ogni studente, professore o impiegato veniva data la possibilità di acquistare al costo di 20 dollari (avete letto bene, 20 dollari: il prezzo più economico di un tagliando era stato fissato a 349) un biglietto che avrebbe consentito di assistere non solo ad Al Ahly-Inter Miami match inaugurale ma ad altre 4 delle 5 partite programmate all’Hard Rock Stadium in questa prima fase a gironi: Palmeiras-Al Ahly, Inter Miami-Porto, Inter Miami-Palmeiras, Boca Junior-Benfica e Boca Juniors-Bayern. In pratica, con un esborso di 20 dollari compravi 5 partite al costo di 4 dollari l’una (al cambio 3,8 euro). Ma poichè 65.326 posti da riempire sono comunque tanti, a scanso di equivoci la FIFA ha cercato in ogni modo di pararsi il culo - mi scuso per il francesismo - per esempio regalando un biglietto a ogni turista impegnato in un CityTour o a ogni cliente che procedesse a un acquisto di un tostapane o di un phone in una delle tante catene di elettrodomestici della città", ha spiegato Ziliani.