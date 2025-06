Paolo Ziliani è tornato ad occuparsi del Mondiale per Club. Il giornalista sportivo ha ricordato alcuni punti importanti, poco sottolineati finora: "Infantino aveva parlato di un montepremi che avrebbe superato quello della nuova Champions League, che per la cronaca è stato di 2,467 miliardi. Ebbene, il Mondiale per club distribuirà - il dato è ufficiale - 930 milioni, poco più di un terzo di quello della Champions; molto meno di quanto la FIFA avesse favoleggiato al punto che per evitare il rischio di non avere al via il club di maggiore appeal, il Real Madrid, che di fronte al ridimensionamento del malloppo aveva minacciato di non partecipare se il suo gettone di presenza non fosse stato adeguato al suo blasone (e fosse stato superiore a quello di tutti), Infantino è stato costretto a correre ai ripari, a rivedere in corsa i criteri di ripartizione che ha ridefinito finendo col fare figli e figliastri: infatti al Real Madrid è stato garantito un gettone di presenza di 36 milioni mentre la Juventus, per fare un confronto, dovrà accontentarsi della metà, 18 milioni, e l’Inter qualcosa di più, 23 milioni".

Ziliani mette in evidenza come la partecipazione al Mondiale per club sia per le squadre europee un impegno pesante, dopo una già lunghissima stagione. Senza considerare i 40 gradi all'ombra che i giocatori dovranno affrontare negli Stati Uniti. "Un esempio che è sotto gli occhi di tutti è quello dell’Inter: che ha finito la stagione allo stremo delle forze con giocatori che già ad aprile non si reggevano in piedi. In quali condizioni si trovino Bastoni, Barella e Dimarco lo abbiamo intuito vendendoli vagare in campo come automi contro Norvegia e Moldova; e il pensiero che l’Inter, con gli uomini al lumicino delle forze, invece di dare il rompete le righe porti adesso la squadra a disputare un torneo lungo e scomodo negli USA in piena estate e con giocatori che bisognerà raccogliere col cucchiaino mette i brividi". Secondo il giornalista sportivo ci sarebbe un "particolare inquietante": il "nuovo allenatore Cristian Chivu ha dichiarato che l'Inter andrà al Mondiale per vincerlo". Senza considerare che i giocatori sono arrivati alla fine di questa stagione piuttosto provati, aggiunge il giornalista. Quali saranno le conseguenze sulla prossima stagione, invece? "L’appesantimento che il Mondiale per club darà alla stagione di Inter e Juventus e i problemi che creerà rischia di avere conseguenze gravi sulla stagione che andrà ad incominciare. E nessuno mette in dubbio che tornare dagli USA con qualche decina di milioni extra sia una buona cosa: ma lo sarebbe se la partecipazione al torneo non mettesse a repentaglio il buon andamento della stagione 2025-26. Perché se vai al Mondiale per portare a casa 30 milioni e poi giochi il campionato e fai 5°, sono più i milioni che perdi", ha concluso il giornalista sportivo.