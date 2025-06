"L’Inter che Marotta ha oggi affidato a Chivu è una squadra ancora sotto shock e senza più una stilla di energia nelle sue gambe e nella sua testa. La fatica immane che i nerazzurri hanno fatto per pareggiare col Monterrey e per avere ragione nel recupero dell’Urawa la dice lunga sullo stato di sfinimento in cui i giocatori si ritrovano. E se è vero che la stagione prossima partirà all’insegna del repulisti e della riorganizzazione della squadra su nuove basi, la miglior cosa che all’Inter potrebbe succedere, al Mondiale, è perdere domani contro il River Plate, arrivare terza e tornare subito a casa. Con 25 milioni mal contati in più, che male non fanno; e soprattutto con la possibilità di mandare subito i giocatori in vacanza a scaricare tossine e tensioni per poterli mettere a disposizione di Chivu tardi ma non tardissimo e dopo una spremitura al caldo torrido degli USA non portata fino alle estreme conseguenze. So che molti tifosi dell’Inter non saranno d’accordo con me e anzi si offenderanno; ma se l’Inter domani perderà contro il River Plate sarà manna dal cielo. Una benedizione celeste", ha concluso Ziliani a proposito del cammino dei nerazzurri impegnati nella competizione.