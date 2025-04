Nella ripresa, la Lazio crolla per mano di Saltnes che prima segna al 47' con un bel diagonale su assit di Blomberg e poi trova la doppietta personale con un bel pallonetto al 69' su assist dell'ex Milan Hauge. Nel finale il Bodo sfiora per due volte il 3-0 ma Mandas è miracoloso prima su Saltnes e poi, nel recupero, su Bjortuft. Al ritorno, tra una settimana, la Lazio deve vincere con tre gol di scarto per passare il turno.