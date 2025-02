Al 51' il Porto resta in dieci per il rosso diretto, dopo VAR, ad Eustaquio. I portoghesi sfiorano il gol ancora con Omorodion al 67' ma il palo dice no all'attaccante. A 7' dalla fine la Roma cala il tris con Pisilli su assist di Angelino. Al 95' arriva l'autogol di Rensch ma il risultato non cambia.