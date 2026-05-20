L'Aston Villa si è aggiudicato l'Europa League 2025/26. Il risultato finale della gara tra gli inglesi e i tedeschi del Friburgo è stato di 3-0, al termine di una gara mai in bilico e da subito indirizzata. Un traguardo incredibile anche per Unai Emery, giunto addirittura alla quinta conquista della competizione continentale dopo le le tre di fila vinte con il Siviglia tra il 2014 e il 2016 e quella vinta con il Villarreal nel 2021.