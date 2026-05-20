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Europa League, Friburgo-Aston Villa 0-3: finale a senso unico, Emery nella storia
L'Aston Villa si è aggiudicato l'Europa League 2025/26. Il risultato finale della gara tra gli inglesi e i tedeschi del Friburgo è stato di 3-0, al termine di una gara mai in bilico e da subito indirizzata. Un traguardo incredibile anche per Unai Emery, giunto addirittura alla quinta conquista della competizione continentale dopo le le tre di fila vinte con il Siviglia tra il 2014 e il 2016 e quella vinta con il Villarreal nel 2021.
Bravi gli inglesi a sbloccare la gara nel primo tempo, pochi minuti prima dell'intervallo. Di Tielemans, sugli sviluppi di un corner, il primo gol. Il raddoppio, dal peso di un colpo del KO, ha avuto la firma di Buendia, in pieno recupero, con un tiro a giro prima del duplice fischio. Nella ripresa, gestita senza particolari patemi dall'Aston Villa, il terzo gol degli inglesi con Rogers, a chiudere anche l'elenco dei marcatori della serata.
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