Dopo un primo tempo deludente in cui è il Celta a trovare il gol, la Juve reagisce con un secondo tempo più positivo

Gianni Pampinella
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VIDEO / Juve distante dall'Inter? La risposta di Spalletti

Dopo un primo tempo deludente in cui è il Celta a trovare il gol, la Juve reagisce con un secondo tempo più positivo fino a ribaltare l'1-0 firmato da Hugo Alvarez. Woltemade approfitta del regalo di Marcos Alonso per trovare il pareggio, in pieno recupero è Kolo Muani, in campo da pochi minuti, a siglare il gol che completa la rimonta.

Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2
Getty Images

Molto meglio i bianconeri nella ripresa, vicini al gol anche con Nico Gonzalez. Due vittorie su due per la squadra di Spalletti, che chiude a punteggio pieno questa seconda giornata.

Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2
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Gli altri risultati:

Bournemouth-Sturm Graz 3-0

Dinamo Zagabria-Anderlecht 0-0

Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2

Ferencvaros-Plzen 2-1

Hoffenheim-Besiktas 2-3

Jagiellonia-Ararat 3-1

Marsiglia-Olimpiakos 0-1

Nijmegen-Levski 1-1

Rennes-Crete 2-1

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