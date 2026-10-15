Dopo un primo tempo deludente in cui è il Celta a trovare il gol, la Juve reagisce con un secondo tempo più positivo
VIDEO / Juve distante dall'Inter? La risposta di Spalletti
Dopo un primo tempo deludente in cui è il Celta a trovare il gol, la Juve reagisce con un secondo tempo più positivo fino a ribaltare l'1-0 firmato da Hugo Alvarez. Woltemade approfitta del regalo di Marcos Alonso per trovare il pareggio, in pieno recupero è Kolo Muani, in campo da pochi minuti, a siglare il gol che completa la rimonta.
Molto meglio i bianconeri nella ripresa, vicini al gol anche con Nico Gonzalez. Due vittorie su due per la squadra di Spalletti, che chiude a punteggio pieno questa seconda giornata.
Gli altri risultati:
Bournemouth-Sturm Graz 3-0
Dinamo Zagabria-Anderlecht 0-0
Ferencvaros-Plzen 2-1
Hoffenheim-Besiktas 2-3
Jagiellonia-Ararat 3-1
Marsiglia-Olimpiakos 0-1
Nijmegen-Levski 1-1
Rennes-Crete 2-1
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