Ranieri vs arbitro di Porto-Roma, l’UEFA gli dà una multa da 20mila euro

La disciplinare dell'UEFA ha deciso di multare Claudio Ranieri per le frasi sull'arbitro della gara della Roma contro il Porto. Ventimila euro di sanzione per il tecnico giallorosso dopo la partita di andata dei play-off di EL finita uno a uno in Portogallo. ù

L'allenatore aveva ironicamente chiesto al designatore Rosetti perché avesse mandato a Porto un arbitro con il quale non vincono mai le squadre che vanno in trasferta e aveva portato via i suoi giocatori a fine partita per evitare che stringessero la mano al direttore di gara tedesco. «Non si meritava di essere salutato a fine partita», aveva poi detto del suo gesto. Ma il mancato saluto è costato pure 11 mila euro di multa al club giallorosso per 'condotta impropria della squadra'.