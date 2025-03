Serata in chiaro scuro per le italiane nel giovedì di Europa League e Conference League: eliminata la Roma, avanti Lazio e Fiorentina

Serata in chiaro scuro per le italiane nel giovedì di Europa League e Conference League. Praticamente condannata da un'espulsione di Hummels dopo 12', la Roma di Claudio Ranieri, che partiva dal 2-1 dell'andata, viene sconfitta 3-1 al San Mamès dall'Athletic Bilbao e saluta così l'Europa League.

Va avanti invece la Lazio, che non va oltre l'1-1 contro il Viktoria Plzen all'Olimpico ma, forte del 2-1 in trasferta, si qualifica ai quarti di finale. Eliminato anche Mourinho, sconfitto ai rigori dai Rangers col suo Fenerbahce. Infine, bene la Fiorentina, che contro il Panathinaikos ribalta il 3-2 in Grecia e vola ai quarti di Conference. Ecco i risultati: