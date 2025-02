L’Inter è uscita sconfitta dal Franchi dopo 17 partite senza ko. Non perdeva dal derby d’andata di fine settembre. In stagione ha perso solo 4 partite in tutte le competizioni. La Viola affronta di nuovo i nerazzurri dopo il successo...

L'Inter è uscita sconfitta dal Franchi dopo 17 partite senza ko. Non perdeva dal derby d'andata di fine settembre. In stagione ha perso solo 4 partite in tutte le competizioni. La Viola affronta di nuovo i nerazzurri dopo il successo per 3-0. L'uomo più in forma è Kean, arrivato a 15 gol in A. A differenza della sfida di giovedì - il recupero della 14a giornata -, saranno disponibili i nuovi acquisti di gennaio, da Zaniolo a Fagioli.