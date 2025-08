Nuova amichevole per i nerazzurri di Vecchi, che affrontano uno dei prossimi avversari del girone A di Serie C

Primo successo per l'Inter U23 che, dopo il pareggio contro il Trento e la sconfitta nel test in famiglia contro la Prima Squadra, battono l'Albinoleffe con il punteggio di 1-2. Buona prestazione da parte dei nerazzurri, apparsi in discrete condizioni fisiche e con la giusta mentalità al cospetto di un futuro avversario in campionato.

Le due squadre scendono in campo per il riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Albinoleffe in maglia gialla, Inter in divisa nerazzurra.

Agbonifo va in pressione su Barba e conquista un calcio d'angolo per l'Inter.

GOL DELL'INTER: accelerata clamorosa di Kamate, che brucia sulla destra Lekaj e mette in mezzo. Deviazione sfortunata di Potop, palla sul palo e poi in rete.

Tanti cambi per l'Inter: entrano Raimondi, Re Cecconi, Venturini, Bovo, Berenbruch e Zuberek per Melgrati, Prestia, Kamate, Zarate, Topalovic e Spinaccè.

Cambi anche per l'Albinoleffe: in campo Mandelli, Paganessi, Brighenti e Ceresoli per Barba, Lombardi, Lekaj e Potop.

GOL DELL'ALBINOLEFFE: bella imbucata per Agostinelli, che riceve in area e calcia di destro. Raimondi tocca ma non basta.

Triplo cambio per l'inter: entrano Avitabile, Motta e Sarr per Cinquegrano, Alexiou e Agbonifo.

Grande intervento in scivolata da ultimo uomo di Fontanarosa su Sali lanciato a tu per tu con il portiere, si salva l'Inter.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Aidoo e Garonetti per Stante e Fontanarosa.

Nuova amichevole "di categoria" per l'Inter U23, che oggi affronta l'Albinoleffe, futuro avversario nel girone A di Serie C. Stefano Vecchi lancia dal primo minuto Agbonifo al fianco di Spinaccè, con Kamate mezz'ala destra con libertà di alzarsi in fase di possesso. A sinistra, al posto di Cocchi (in Nazionale U19 come Mosconi), gioca Fontanarosa. Calcio di inizio alle ore 18.