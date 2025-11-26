Torna la Champions League e dopo lo scivolone in campionato per i nerazzurri c'è subito la possibilità di rialzare la testa anche se la sfida non è delle più semplici. Il percorso europeo, fino a questo punto netto per l'Inter, inizia la sua prima salita e lo fa contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone. Chivu punta ancora su Sommer tra i pali e conferma Carlos Augusto sulla destra. In attacco Lautaro Martinez sarà supportato da Bonny che vince il ballottaggio con Pio Esposito mentre a centrocampo confermati Barella e Calhanoglu con Zielinski ad agire sul centro sinistra.
LIVE, Atletico Madrid-Inter 0-0: ci prova subito Dimarco, diagonale velenoso
Ancora Inter, Dimarco imbeccato da Bastoni entra in area e prova il diagonale da posizione molto defilata, palla che esce
Ci prova Dimarco su calcio di punizione, respinge Musso
Imbucata di Calhanoglu a cercare Barella che viene steso ai 25 metri. Calcio di punizione Inter
Fischio d'inizio
Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!
Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, risuona l'inno della Champions League
Tutto pronto al Wanda Metropolitano per la sfida di League Phase tra Atletico Madrid e Inter. Squadre nel ventre dell'impianto sportivo pronte a scendere in campo.
FORMAZIONI UFFICIALI
ATLETICO MADRID (4-4-2): 1 Musso; 16 Molina, 2 Gimenez, 17 Hancko, 3 Ruggeri; 20 Simeone, 8 Barrios, 5 Cardoso, 4 Gallagher; 19 Alvarez, 10 Alex Baena.
A disposizione: 31 Esquivel, 33 De Luis, 6 Koke, 7 Griezmann, 9 Sorloth, 11 Almada, 12 Carlos Martin, 15 Lenglet, 18 Pubill, 21 Galan, 22 Raspadori, 23 Gonzalez.
Allenatore: Diego Pablo Simeone.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 30 Carlos Augusto, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi, 53 Alexiou, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: François Letexier (FRA)
Assistenti: Cyril Mugnier (FRA)-Mehdi Rahmouni (FRA)
Quarto ufficiale: Jérémie Pignard (FRA)
VAR: Willy Delajod (FRA)
Assistente VAR: Tiago Martins (POR)
