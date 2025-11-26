Torna la Champions League e dopo lo scivolone in campionato per i nerazzurri c’è subito la possibilità di rialzare la testa anche se la sfida non è delle più semplici. Il percorso europeo, fino a questo punto netto per l’Inter,...

Torna la Champions League e dopo lo scivolone in campionato per i nerazzurri c'è subito la possibilità di rialzare la testa anche se la sfida non è delle più semplici. Il percorso europeo, fino a questo punto netto per l'Inter, inizia la sua prima salita e lo fa contro l'Atletico Madrid dell'ex Simeone. Chivu punta ancora su Sommer tra i pali e conferma Carlos Augusto sulla destra. In attacco Lautaro Martinez sarà supportato da Bonny che vince il ballottaggio con Pio Esposito mentre a centrocampo confermati Barella e Calhanoglu con Zielinski ad agire sul centro sinistra.