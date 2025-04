Nel momento più complicato dell'anno per i nerazzurri arriva una sfida che può valere una stagione. A Barcellona è in palio mezzo pass per la finale di Champions League - in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera - e la squadra di Inzaghi punta a mettersi alle spalle il periodo difficilissimo delle ultime settimane mettendosi in una posizione "comoda" in vista del ritorno a San Siro. Ma contro il Barça dei record che segna più di 3 gol a partita sarà tutt'altro che semplice: la buona notizia, per i difensori nerazzurri, è l'assenza di Robert Lewandowski, in dubbio anche per la sfida di ritorno. Ma non solo, perché Inzaghi potrà contare sui pieni recuperi di Thuram e Dumfries che torneranno dal 1'. Assente invece Pavard, ko nella sfida di campionato contro la Roma di domenica scorsa.