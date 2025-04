LIVE Alle 18 Bologna-Inter, le UFFICIALI: Correa dal 1′ insieme a Lautaro

Nerazzurri nel giorno di Pasqua su un campo non particolarmente sorridente alla squadra di Inzaghi. L'ultima volta toccò a Bisseck risolvere il match che in passato ha regalato però poche gioie ai sostenitori nerazzurri. Il Bologna arriva da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare e l'obiettivo di Italiano è entrare in Champions per la seconda volta di fila dopo quella con Thiago Motta. L'Inter invece si presenta senza Thuram, Dumfries e Zielinski. Avrà a disposizione Correa che affiancherà Lautaro in attacco con l'ex Arnautovic in panchina. Nerazzurri reduci dal 2-2 contro il Bayern Moncato ai quarti di Champions - valevole per il passaggio in semifinale col Barcellona - e dal 3-1 contro il Cagliari in campionato. Nelle ultime 5 sfide la squadra di Inzaghi ha raccolto 4 vittorie e un pareggio.