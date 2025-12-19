Primo atto per i nerazzurri nella Supercoppa Italiana. Semifinale che vede protagonisti i ragazzi di Chivu contro il Bologna, detentrice delle Coppa Italia. Il tecnico interista punta su poche rotazioni nei ruoli cardini. Dentro De Vrij che torna titolare dal primo minuto, a centrocampo Barella vince il ballottaggio con Frattesi, in attacco non ci sarà Lautaro e al posto del capitano sarà Bonny a far coppia con Thuram. In caso di pareggio si andrà direttamente ai calci di rigore.
LIVE Alle 20 Bologna-Inter, le ultime da Riad: Chivu con Bonny-Thuram; Barella a centrocampo
All'Al-Awwal Park di Riad va in scena la seconda semifinale di Supercoppa: chi vince raggiunge il Napoli in finale
BOLOGNA
0-0
INTER
Inter, la probabile formazione
Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.
bologna, la probabile formazione
— (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.
la designazione
— La semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter sarà diretta dall'arbitro Chiffi, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Montemurato con Dionisi IV uomo. Al Var c'è Maresca, Pezzuto Avar.
dove vederla
— Bologna-Inter sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset. Diretta testuale su fcinter1908.it
