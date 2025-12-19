LIVE Alle 20 Bologna-Inter, le ultime da Riad: Chivu con Bonny-Thuram; Barella a centrocampo

Primo atto per i nerazzurri nella Supercoppa Italiana. Semifinale che vede protagonisti i ragazzi di Chivu contro il Bologna, detentrice delle Coppa Italia. Il tecnico interista punta su poche rotazioni nei ruoli cardini. Dentro De Vrij che torna titolare dal primo minuto, a centrocampo Barella vince il ballottaggio con Frattesi, in attacco non ci sarà Lautaro e al posto del capitano sarà Bonny a far coppia con Thuram. In caso di pareggio si andrà direttamente ai calci di rigore.