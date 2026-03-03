Torna in scena l'Inter. Nerazzurri protagonisti a Como per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Ampio tournover per mister Chivu che rivoluziona i nerazzurri negli uomini e nell'assetto. Frattesi agirà alle spalle di Pio Esposito mentre tra i pali torna Martinez. A centrocampo dentro Diouf con Darmian ad agire da quinto sulla destra mentre a sinistra ci sarà regolarmente Carlos Augusto. Calhanoglu in cabina di regia sarà supportato da Sucic e - appunto - Diouf.
LIVE Alle 21 Como-Inter, le ultime: Frattesi a supporto di Esposito, chance da titolare per Diouf
la probabile formazione dell'inter
—
(3-5-1-1): Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Diouf, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito. All. Chivu.
la probabile formazione del como
— (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.
dove vederla
— Como-Inter, verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Diretta testuale su FcInter1908.it.
l'arbitro
— L'arbitro della sfida, in programma alle 21 di martedì 3 marzo, sarà Marco Di Bello. Peretti e Colarossi gli assistenti. Il quarto uomo sarà Zufferli. Al Var, infine, Mazzoleni e Maresca.
