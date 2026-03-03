LIVE Alle 21 Como-Inter, le ultime: Frattesi a supporto di Esposito, chance da titolare per Diouf

Torna in scena l'Inter. Nerazzurri protagonisti a Como per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Ampio tournover per mister Chivu che rivoluziona i nerazzurri negli uomini e nell'assetto. Frattesi agirà alle spalle di Pio Esposito mentre tra i pali torna Martinez. A centrocampo dentro Diouf con Darmian ad agire da quinto sulla destra mentre a sinistra ci sarà regolarmente Carlos Augusto. Calhanoglu in cabina di regia sarà supportato da Sucic e - appunto - Diouf.