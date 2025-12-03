Calendario, quello nerazzurro, che diventa sempre più fitto con la squadra di Cristian Chivu chiamata all'impegno ogni tre giorni fino alla semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria in trasferta contro il Pisa per i nerazzurri è tempo di proiettarsi sulla Coppa Italia. Al Meazza arriva il Venezia e il tecnico nerazzurro ne approfitta per dare minuti a chi ha giocato meno fino a questo momento. Torna tra i pali Pepe Martinez, in attacco Pio Esposito sarà affiancato da Thuram mentre sulle corsie esterne agiranno Diouf e Luis Henrique. In difesa si rivede De Vrij che sarà supportato da Bisseck e Carlos Augusto.