Calendario, quello nerazzurro, che diventa sempre più fitto con la squadra di Cristian Chivu chiamata all'impegno ogni tre giorni fino alla semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria in trasferta contro il Pisa per i nerazzurri è tempo di proiettarsi sulla Coppa Italia. Al Meazza arriva il Venezia e il tecnico nerazzurro ne approfitta per dare minuti a chi ha giocato meno fino a questo momento. Torna tra i pali Pepe Martinez, in attacco Pio Esposito sarà affiancato da Thuram mentre sulle corsie esterne agiranno Diouf e Luis Henrique. In difesa si rivede De Vrij che sarà supportato da Bisseck e Carlos Augusto.
LIVE, Inter-Venezia 3-0: arriva la firma di Thuram con una rasoiata da fuori
RETEEE!!! THURAM!!!! TERZO GOL DELL'INTER!!!!
Rasoiata del francese da fuori area che si infila nell'angolino!
Storie tese tra Frattesi e Haps, entrambi richiamati dal direttore di gara
Co prova Thuram da posizione defilata, Grandi in due tempi
Giocata di Luis Henrique, tunnel e palla dentro per Pio Esposito che al momento della conclusione viene fermato con le cattive in area. Si prosegue
Occasione Inter con Frattesi che riceve palla in area, dribbling secco ma al momento della conclusione torna Bohinen che mette in corner
Il Venezia accusa il doppio colpo dell'Inter e prova a tuffarsi in attacco ma l'Inter regge bene l'urto degli ospiti
RETEEEE!!! ESPOSITO!!! RADDOPPIO INTER!!!
Uno-due letale dei nerazzurri, dopo Diouf arriva anche la rete di Pio Esposito con una botta da fuori area che si infila nella rete!
RETEEEE!!! DIOUF!!! INTER IN VANTAGGIO!!!
Intuizione di Frattesi che vede l'inserimento centrale del compagno, palla dentro e destro sul secondo palo. Palla in rete!
Giocata di Frattesi su intuizione di Diouf, il centrocampista salta secco il difensore si allarga e tira da posizione defilata, palla sull'esterno della rete
Manovra Thuram nel pressi dell'area di rigore dove Esposito di testa cerca la combinazione con il francese che però non va in porto
Lancio in profondità di Zielinski a cercare l'affondo di Thuram che però non riesce ad arrivare sul pallone
Squillo Inter. Ci prova Sucic dal limite, il croato controlla e si accentra e lascia partire il destro che viene murato Venturi
Martinez in anticipo su Lella lanciato in profondità da Duncan
Fase di possesso da parte del Venezia con l'Inter che scalda il motore andando a pressare alto
Prova la sgroppata Diouf che viene steso nella metà campo del Venezia dopo il primo dribbling, calcio di punizione Inter
Fischio d'inizio
Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!
Si osserva un minuto di raccoglimento alla memoria di Nicola Pietrangeli scomparso nei giorni scorsi.
tutto pronto al Meazza per la sfida tra Inter e Venezia, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. In caso di parità non ci saranno tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore.
Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco
Formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique; 9 Thuram, 94 Esposito.
A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 10 Lautaro, 14 Bonny, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 45 Bovo, 47 Spinaccé, 49 Maye, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
VENEZIA (3-5-2): 23 Grandi; 2 Korac, 16 Venturi, 48 Sidibé; 20 Sagrado, 32 Duncan, 37 Bohinen, 24 Lella, 5 Haps; 21 Compagnon, 80 Casas.
A disposizione: 1 Stankovic, 14 Minelli, 3 Schingtienne, 6 Busio, 7 Fila, 8 Doumbia, 9 Adorante, 18 Hainaut, 19 Bjarkason, 27 El Haddad, 30 Svoboda, 71 Perez Munoz.
Allenatore: Giovanni Stroppa.
Arbitro: Di Marco.
Assistenti: Preti, Ricci.
Quarto ufficiale: Bonacina.
VAR: Nasca.
Assistente VAR: Mazzoleni.
la probabile formazione dell'inter
— (3-5-2) Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Diouf; Esposito, Thuram. All. Chivu.
la probabile formazione del venezia
— (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Pérez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila. All. Stroppa.
l'arbitro
— L'arbitro sarà Davide Di Marco di Ciampino. Gli assistenti invece saranno Preti e Ricci, il quarto ufficiale Bonacina, al VAR dell'incontro invece ci sarà Nasca. L'assistente VAR sarà Mazzoleni.
dove vederla
— In campo alle 21 a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia. Inter-Venezia sarà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset.
