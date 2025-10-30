I nerazzurri di Vecchi vincono e conquistano il pass per il turno successivo: a segno nella ripresa David e Alexiou

A sbloccare l'incontro ci pensa David: l'esterno sinistro dell'Inter si inventa una punizione perfetta e mette la palla all'incrocio dei pali. I padroni di casa si spingono in avanti e trovano il meritato pareggio con il siluro di Pollio del limite dell'area, sul quale Melgrati non può far nulla. Quando tutto lascia pensare alla lotteria dei calci di rigore, ecco arrivare il colpo di testa di Alexiou allo scadere che consente ai nerazzurri di vincere e di passare il turno.

Subito un doppio cambio per l'Ospitaletto: entrano Pavanello e Contessi per Tunjov e Gualandris.

Doppio cambio per l'Inter: escono Mosconi e Iddrissou, entrano Avitabile e Lavelli.

Secondo turno di Coppa Italia di Serie C per l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Cittadella: i ragazzi di Vecchi affrontano l'Ospitaletto. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro: in porta spazio a Melgrati, in difesa rientra Cinquegrano, che giocherà nel terzetto arretrato con Stante e Alexiou. Sulla destra ci sarà la novità Agbonifo, con David sulla fascia opposta, mentre in mezzo al campo tocca a Berenbruch e Topalovic ai lati di Fiordilino. In attacco l'inedita coppia Mosconi-Iddrissou. Prima convocazione per il portiere Galliera (2009) e per il regista Cerpelletti (2007). In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore: chi vince affronterà il Renate negli ottavi di finale. Calcio di inizio alle 20:30.