Prosegue il cammino in Coppa Italia Serie C dell'Inter U23: i ragazzi di Vecchi battono l'Ospitaletto con il punteggio di 1-2 e conquistano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno il Renate. Partita dura, equilibrata, che si accende nella ripresa dopo un primo tempo dove prevale il tatticismo.
Coppa Italia Serie C, Ospitaletto-Inter U23 1-2: nerazzurri agli ottavi di finale!
A sbloccare l'incontro ci pensa David: l'esterno sinistro dell'Inter si inventa una punizione perfetta e mette la palla all'incrocio dei pali. I padroni di casa si spingono in avanti e trovano il meritato pareggio con il siluro di Pollio del limite dell'area, sul quale Melgrati non può far nulla. Quando tutto lascia pensare alla lotteria dei calci di rigore, ecco arrivare il colpo di testa di Alexiou allo scadere che consente ai nerazzurri di vincere e di passare il turno.
Ospitaletto-Inter U23 1-2
Rete: 58' David (I), 81' Pollio (O), 89' Alexiou (I).
OSPITALETTO (4-4-2): 1 Raffaelli; 77 Casali, 24 Diop (72' 45 Mazza), 6 Possenti (61' 33 Sina), 13 Sinn; 16 Gualandris (46' 14 Contessi), 10 Ievoli, 74 Pollio, 17 Tunjov (46' 11 Pavanello); 70 Orlandi (66' 98 Nahrudnyy), 21 Torri. A disposizione: 12 Sonzogni, 22 Bevilacqua, 2 Regazzetti, 7 Messaggi, 9 Gobbi, 28 Panatti, 43 Guarneri, 99 Bertoli. Allenatore: AndreaQuaresmini.
INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 5 Alexiou; 11 Agbonifo, 44 Berenbruch (84' 10 Kamate), 8 Fiordilino, 9 Topalovic (75' 23 Zarate), 25 David; 30 Mosconi (62' 2 Avitabile), 34 Iddrissou (62' 90 Lavelli). A disposizione: 12 Raimondi, 41 Galliera, 3 Cocchi, 6 Mayé, 19 Prestia, 20 La Gumina, 33 Cerpelletti, 37 Kaczmarski. Allenatore: Stefano Vecchi.
Arbitro: Andrea Palmieri (sez. Brindisi)
Assistenti: Nigri - Munitello
Quarto ufficiale: Frasynyak
Ammoniti: Berenbruch (I).
Non c'è più tempo! Finisce qui Ospitaletto-Inter U23.
Concessi 4 minuti di recupero.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! ALEXIOUUUUUUUUUUUUU!! Calcio d'angolo per i nerazzurri, il difensore greco salta più in alto di tutti e di testa mette la palla in rete!
Cambio per l'Inter: entra Kamate per Berenbruch.
GOL DELL'OSPITALETTO: tiro potente dal limite dell'area di Pollio che sbatte sulla parte bassa della traversa e finisce in rete.
Ammonito Berenbruch.
Cambio per l'Inter: esce Topalovic, al suo posto Zarate.
Ultimo cambio per l'Ospitaletto: entra Mazza, esce Diop.
Cambio per l'Ospitaletto: dentro Nahrudnyy per Orlandi.
Prova a reagire l'Ospitaletto, ma il tentativo di Pavanello termina lontano dalla porta di Melgrati.
Doppio cambio per l'Inter: escono Mosconi e Iddrissou, entrano Avitabile e Lavelli.
Cambio per l'Ospitaletto: dentro Sina, fuori Possenti.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEER!! DAVIIIIIIIIIIID!! Punizione strepitosa dell'esterno sinistro nerazzurro, che mette la palla all'incrocio dei pali!
Risposta dell'Ospitaletto: ci prova Orlandi dal limite, palla a lato.
Primo azione di marca Inter: cross di Agbonifo, colpo di testa di Iddrissou, tentativo debole e centrale.
Subito un doppio cambio per l'Ospitaletto: entrano Pavanello e Contessi per Tunjov e Gualandris.
Comincia il secondo tempo.
Finisce qui il primo tempo di Ospitaletto-Inter U23.
Concesso un minuto di recupero.
Ancora Ospitaletto: Tunjov si accentra della destra, evita due avversari e calcia, ancora decisivo Cinquegrano che salva sulla linea.
Risposta dell'Inter: calcio d'angolo battuto da Topalovic, Stante colpisce sporco senza riuscire a trovare la porta.
Ospitaletto vicinissimo al gol: Gualandris mette in mezzo dalla destra, Pollio calcia a colpo sicuro, fondamentale l'intervento in scivolata di Cinquegrano che manda la palla sopra la traversa.
Prende campo l'Ospitaletto, controlla bene l'Inter.
Occasione per l'Ospitaletto: lancio lungo per Torri, che salta Alexiou e calcia, ma il suo diagonale termina a lato.
Ancora Inter: altro spunto di Agbonifo, chiude bene Diop.
Buon inizio dell'Inter, subito in controllo del match.
Prima occasione per l'Inter: Agbonifo entra in area dalla destra e calcia, Raffaelli respinge di piede.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter.
Squadre in campo: Ospitaletto in maglia arancione, Inter in divisa bianca da trasferta.
Riscaldamento terminato, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Squadre in campo, comincia il riscaldamento.
Secondo turno di Coppa Italia di Serie C per l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga in campionato contro il Cittadella: i ragazzi di Vecchi affrontano l'Ospitaletto. Ampio turnover per il tecnico nerazzurro: in porta spazio a Melgrati, in difesa rientra Cinquegrano, che giocherà nel terzetto arretrato con Stante e Alexiou. Sulla destra ci sarà la novità Agbonifo, con David sulla fascia opposta, mentre in mezzo al campo tocca a Berenbruch e Topalovic ai lati di Fiordilino. In attacco l'inedita coppia Mosconi-Iddrissou. Prima convocazione per il portiere Galliera (2009) e per il regista Cerpelletti (2007). In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore: chi vince affronterà il Renate negli ottavi di finale. Calcio di inizio alle 20:30.
