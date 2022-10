Fiorentina-Inter 3-4 risultato finale: Mkhitaryan risolve una partita per cuori forti

L'Inter trova la terza vittoria consecutiva in campionato superando la Fiorentina all'ultimo secondo grazie alla rete di Mkhitaryan

FIRENZE - L'Inter trova la terza vittoria consecutiva in campionato al termina di una partita pazzesca. Gara che inizia nel migliore dei modi con la truppa di Simone Inzaghi che piazza l'uno-due vincente targato Barella-Lautaro. La viola accusa il colpo ma torna in partita grazie ad una leggerezza di Dimarco che entra in maniera maldestra in area su Bonaventura. Calcio di rigore, Cabral accorcia e riporta ossigeno nelle casse viola.

22:45 - 22 ott TERMINA AL FRANCHI, L'INTER VINCE 4 A 3 CON UN RETE ALL'ULTIMO SECONDO 95° 22:43 - 22 ott RETEEEE!!!! MIKITHARYAN!!!! INTER IN VANTAGGIO!!!! RIPARTENZA NERAZZURRA PALLA DI BARELLA DENTRO PER L'ARMENO CHE DI CARAMBOLA LA METTE DENTRO!!! 90° 22:38 - 22 ott CINQUE MINUTI DI RECUPERO 90° 22:37 - 22 ott Gol della Fiorentina. Jovic raccoglie uno spiovente in area, girata spalla alla porta e palla in rete 88° 22:36 - 22 ott Pressione costante della Fiorentina che ora si getta in avanti a testa bassa. Fatica la retroguardia nerazzurra a contenere 84° 22:32 - 22 ott SOSTITUZIONE INTER - FUORI LAUTARO DENTRO BELLANOVA 82° 22:31 - 22 ott SOSTITUZIONE FIORENTINA - DENTRO VENUTI TERZIC E BARAK FUORI DODO BIRAGHI E AMRABAT 81° 22:29 - 22 ott Sassata di Kouame sul primo palo, palla fuori 78° 22:26 - 22 ott AMMONITO MILENKOVIC 77° 22:25 - 22 ott Torna a premere la FIorentina dopo aver incassato il gol del 3 a 2. Tiene la retroguardia nerazzurra 72° 22:19 - 22 ott Dal dischetto Lautaro...parte il Toro...RETE!!!! INTER IN VANTAGGIO!!! 71° 22:19 - 22 ott VAR - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER 71° 22:18 - 22 ott VAR IN CORSO PER VERIFICARE IL CONTATTO 70° 22:17 - 22 ott Segnalata una posizione di fuorigioco di Lautaro su servizio di Dzeko. Entra in area il Toro che viene steso da Terracciano, però la posizione del centravanti nerazzurri sembra irregolare 67° 22:14 - 22 ott SOSTITUZIONE INTER - FUORI DARMIAN E DIMARCO DENTRO DUMFRIES E GOSENS 66° 22:14 - 22 ott Occasione Inter! Barella lanciato in profondità si presenta solo davanti Terracciano, conclusione e respinta dell'estremo viola 62° 22:10 - 22 ott Servito Lautaro in profondità, controlla il Toro che però ritarda la conclusione per posizione irregolare 60° 22:08 - 22 ott SOSTITUZIONE INTER - FUORI CORREA DENTRO DZEKO 59° 22:07 - 22 ott Pareggio Fiorentina. Ikone riceve palla, punta Acerbi, entra in area, palla a giro che si infila nell'incrocio dei pali 57° 22:05 - 22 ott Brivido in area nerazzurra. Manovra la viola, traversone dalla sinistra di Kouame, palla che attraversa tutta l'area di rigore senza trova la deviazione 55° 22:02 - 22 ott AMMONITO BARELLA 53° 22:00 - 22 ott AMMONITO AMRABAT 52° 21:59 - 22 ott SOSTITUZIONE FIORENTINA - FUORI DUNCAN DENTRO JOVIC 50° 21:57 - 22 ott Avvio di ripresa col piglio giusto da parte dell'Inter che alza immediatamente il baricentro di manovra 48° 21:55 - 22 ott Girata di testa di Lautaro su corner, Terracciano alza oltre la traversa 47° 21:54 - 22 ott Risposta Inter! Travesone di Dimarco, deviazione di Correa, Terracciano mette in corner 46° 21:53 - 22 ott Iniziativa di Kouame che approfitta dello scivolone di SKriniar per concludere, debolmente, a rete 21:52 - 22 ott AL VIA LA RIPRESA 21.50 21:50 - 22 ott Tornano in campo le due squadre, nessun cambio per Simone Inzaghi che conferma l'undici di partenza 21:35 - 22 ott TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, SQUADRE A RIPOSO SUL RISULTATO DI 2 A 1 PER I NERAZZURRI 45° 21:31 - 22 ott TRE MINUTI DI RECUPERO 42° 21:29 - 22 ott Ci prova Biraghi su calcio di punizione, conclusione che termina fuori 40° 21:28 - 22 ott Cresce la Fiorentina che sta alzando il livello di pressione sui nerazzurri 37° 21:25 - 22 ott AMMONITO DODO AMMONITO INZAGHI 35° 21:22 - 22 ott AMMONITO ACERBI AMMONITO BONAVENTURA 33° 21:21 - 22 ott Scontro Dimarco-Terracciano, va a terra l'esterno nerazzurro. Giocatori che chiedono il rigore a gran voce 32° 21:19 - 22 ott Dagli undici metro Cabral...parte l'attaccante viola...gol. Accorcia la Fiorentina 21:18 - 22 ott CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA 30° 21:17 - 22 ott VAR PER SCONTRO DIMARCO-BONAVENTURA 29° 21:17 - 22 ott Pericolosa la Fiorentina con Bonaventura che si inserisce in area, raccoglie il traversone di Biraghi e conclude con il pallone che termina di poco al lato 27° 21:14 - 22 ott Scontro Correa-Amrabat, gioco fermo, entrano i sanitari in campo 25° 21:12 - 22 ott Fermato in posizione irregolare Lautaro 23° 21:11 - 22 ott Cambio di fronte di Dimarco a cercare Lautaro, non ci arriva il Toro ma sbaglia in uscita Biraghi, manovra l'Inter che prova a sfondare sulla corsia esterna ma ripiega la difesa viola 20° 21:07 - 22 ott Prova a riorganizzarsi la viola che tenta di sorprendere i nerazzurri con continui cambi di fronte. Attenta la retroguardia dell'Inter 14° 21:04 - 22 ott RETE!!!! RADDOPPIO INTER!!! TRANSIZIONE VELOCE DA PARTE DEI NERAZZURRI DOPO UN RECUPERO PALLA, AFFONDO DEL TORO CHE PUNTA QUARTA, LO SUPERA E DEPOSITA IN RETE CON UN SINISTRO CHIRURGICO 12° 20:59 - 22 ott Prende coraggio la Fiorentina, traversone di Kouame per Ikone che sul secondo palo impatta e conclude di prima intenzione spedendo fuori 9° 20:56 - 22 ott CI prova subito Ikone che penetra in area e dal vertice sinistro prova a cercare l'incrocio sul secondo palo, palla fuori di poco 8° 20:55 - 22 ott SOSTITUZIONE FIORENTINA - FUORI GONZALEZ DENTRO IKONE 7° 20:54 - 22 ott Problema per Gonzalez, palla messa fuori, si prepara Ikone 5° 20:52 - 22 ott Buona manovra dell'Inter. Apertura di Lautaro per Darmian, riempie l'area Dimarco, palla dentro per l'esterno che non ci arriva per pochissimo 4° 20:51 - 22 ott Intervento rude di Quarta su Lautaro, richiamo verbale per il difensore viola 2° 20:49 - 22 ott RETE!!! INTER IN VANTAGGIO!!! GRANDE MANOVRA DEI NERAZZURRI CON LAUTARO CHE TROVA IL CORRIDOIO VINCENTE PER BARELLA, TOCCO LEGGERO E PALLA IN RETE!!! 1° 20:47 - 22 ott Buon pressing di Barella su Biraghi, perde palla l'esterno viola, ci prova Lautaro ma viene anticipato da Terracciano 20:46 - 22 ott SQUADRE SCHIERATE IN CAMPO, INIZIA IL MATCH 20.39 20:39 - 22 ott Tutto pronto al Franchi per il posticipo tra Fiorentina e Inter. Squadre nel ventre dello stadio pronte a scendere in campo 20:04 - 22 ott CALCIO D'INIZIO ORE 20.45

Nella ripresa ci prova l'Inter a piazzare il colpo del KO ma non trova gli spazi giusti. Spazi che invece sorridono alla viola che con Ikone trova il pareggio. L'Inter non ci sta e il Toro carica a testa bassa. Incursione dell'argentino in area, steso da Terracciano, penalty che non fallisce Lautaro e Inter di nuovo avanti fino al minuto 90 quando Jovic, entrato nella ripresa, trova al girata vincente in area che porta la Fiorentina al pareggio.

Non si da per vinta l'Inter che si tuffa avanti a testa bassa e sull'asse Barella - Mkhitaryan arriva il gol della definitiva vittoria. Tre punti che valgono oro, per la classifica, per il morale e per il percorso.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 28 Quarta, 3 Biraghi; 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 32 Duncan; 22 Gonzalez, 9 Cabral, 99 Kouame.

A disposizione: 31 Cerofolini, 95 Gollini, 7 Jovic, 8 Saponara, 11 Ikoné, 14 Maleh, 15 Terzic, 16 Ranieri, 23 Venuti, 27 Zurkowski, 38 Mandragora, 42 Bianco, 72 Barak, 98 Igor.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 11 Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 8 Gosens, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 50 Stankovic, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Preti, Di Iorio.

Quarto ufficiale: Serra.

VAR: Mariani.

Assistente VAR: Costanzo.