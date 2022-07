Diretta LIVE, Inter-Monaco 0-2: raddoppio ospite, Yedder brucia tutti

FERRARA - Seconda uscita stagionale per i nerazzurri che questa sera al Mazza di Ferrara affronteranno il Monaco. Cresce il livello di difficoltà, crescono i minuti per Lautaro e Lukaku in attacco. Simone Inzaghi conferma la Lu-La in attacco con Darmian-D'Ambrosio e Dimarco a comporre un'inedita linea difensiva. Conferma per Asllani a centrocampo con il debutto dal primo minuto di Gagliardini.