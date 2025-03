Nerazzurri di scena a Rotterdam per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: la lista degli infortunati è lunga sia per Robin Van Persie che per Simone Inzaghi

Unica italiana superstite in Champions League, l'Inter al De Kuip di Rotterdam proverà ad indirizzare subito il doppio confronto degli ottavi contr il Feyenoord. In una situazione di "mezza" emergenza, perché Simone Inzaghi non avrà a disposizione Sommer (partito con il resto della squadra ma non ancora al top) e i tre esterni, Dimarco, Darmian e Carlos Augusto. Ecco perché Bastoni potrebbe travestirsi da "quinto"