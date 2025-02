In campo al Franchi per il recupero della 14ᵃ giornata di Serie A rinviata dopo il malore di Bove. Si riparte dal minuto 17

La Fiorentina si è ripresa nelle ultime due partite, dove sono arrivate altrettante vittorie contro Lazio e Genoa. Prima, però, aveva ottenuto quattro sconfitte e due pareggi. Il tutto dopo sei vittorie consecutive in Serie A. A gennaio la squadra è stata rivoluzionata con diversi volti nuovi, tra cui Folorunsho, Zaniolo e Fagioli. L'Inter arriva dal pareggio nel derby all'ultimo minuto invece. Non perde in campionato dalla sfida d'andata contro il Milan di settembre. In trasferta, invece, non esce sconfitta in Serie A addirittura dall'anno scorso. Inzaghi vuole proseguire la scia.