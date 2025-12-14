Il Genoa non riesce a ottenere un successo in Serie A contro l'Inter dalla vittoria casalinga per 2-0 del 17 febbraio 2018 (con un autogol di Andrea Ranocchia e una rete di Goran Pandev, mentre in panchina c'era Davide Ballardini): nelle ultime 12 gare ci sono stati nove trionfi dei nerazzurri e tre pareggi. Le ultime tre partite al Ferraris in Serie A tra Genoa e Inter sono finite in pareggio, e risale al periodo 1974-1982 l'ultima volta che liguri e lombardi hanno collezionato quattro pareggi consecutivi in casa dei rossoblù nella competizione. L'Inter ha conquistato 30 punti finora, uno in meno rispetto ai 31 delle prime 14 gare giocate nel torneo 2024/25; in generale, i nerazzurri in cinque delle sei stagioni precedenti a quella in corso, avevano sempre superato i 30 punti a questo punto del campionato (unica eccezione i 27 del 2022/23).
LIVE Alle 18 Genoa-Inter, le ultime: Esposito con Lautaro, confermato Luis Henrique a destra
Formazioni ufficiali
GENOA (3-5-2): 1 Leali; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 15 Norton-Cuffy, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 77 Ellertsson, 3 Martin; 9 Vitinha, 29 Colombo.
A disposizione: 35 Lysionok, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Stanciu, 11 Grønbæk, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 23 Carboni, 40 Fini, 70 Cornet, 73 Masini, 76 Venturino.
Allenatore: Daniele De Rossi.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Doveri.
Assistenti: Rossi-Bercigli.
Quarto ufficiale: Fourneau.
VAR: Camplone.
Assistente VAR: Abisso.
Inter, la probabile formazione
(3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Luis Henrique; Lautaro, Pio Esposito.
All. Chivu
Genoa, la probabile formazione
(3-5-2) Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
All. De Rossi
dove vederla in tv
— La gara della 15ª giornata di Serie A tra Genoa e Inter sarà trasmessa su Dazn (in streaming, su app e sito, e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) e su Sky. Diretta testuale su fcinter1908.it.
