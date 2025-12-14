LIVE Alle 18 Genoa-Inter, le ultime: Esposito con Lautaro, confermato Luis Henrique a destra

Il Genoa non riesce a ottenere un successo in Serie A contro l'Inter dalla vittoria casalinga per 2-0 del 17 febbraio 2018 (con un autogol di Andrea Ranocchia e una rete di Goran Pandev, mentre in panchina c'era Davide Ballardini): nelle ultime 12 gare ci sono stati nove trionfi dei nerazzurri e tre pareggi. Le ultime tre partite al Ferraris in Serie A tra Genoa e Inter sono finite in pareggio, e risale al periodo 1974-1982 l'ultima volta che liguri e lombardi hanno collezionato quattro pareggi consecutivi in casa dei rossoblù nella competizione. L'Inter ha conquistato 30 punti finora, uno in meno rispetto ai 31 delle prime 14 gare giocate nel torneo 2024/25; in generale, i nerazzurri in cinque delle sei stagioni precedenti a quella in corso, avevano sempre superato i 30 punti a questo punto del campionato (unica eccezione i 27 del 2022/23).