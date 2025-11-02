Torna in campo l'Inter di Cristian Chivu. Alle 12:30 al Bentegodi di Verona in palio punti importanti per riprendere la marcia in trasferta e portarsi a -1 dal Napoli di Conte.
Hellas Verona-Inter 0-1, diretta LIVE: la sblocca Zielinski con una perla!
Sucic cerca ancora Lautaro al limite dell'area con una palla che sembra studiata in allenamento. Chiude la difesa veronese.
Colpo di testa di Frese sugli sviluppi del corner, Sommer blocca senza problemi.
Contropiede del Verona che porta al tiro dalla media distanza di Giovane, deviato in corner da Akanji.
Necessario l'intervento dei due staff medici dopo uno scontro fortuito tra Bella-Kotchap e Carlos Augusto. Nulla di grave per i due.
CHANCE PER BASTONI! Inter vicina al raddoppio con il colpo di testa del numero 95 su cross dalla destra di Luis Henrique: si supera ancora Montipò.
Progressione di Bella-Kotchap sulla destra e scarico in mezzo, ma il colpo di testa di Bradaric non impensierisce Sommer.
Si rivede in avanti l'Hellas Verona. Il tiro di Belghali sullo scarico di Giovane però termina alto e non di poco.
GOOOOOOOOOOOOOOOL DI ZIELINSKI! Palla di Calhanoglu da corner direttamente per il polacco che al volo, dal limite dell'area, col piattone non lascia scampo a Montipò. Gol bellissimo.
Insidiosa la traiettoria disegnata da Calhanoglu, ma chiude in corner Montipò.
Nelsson tocca duro Lautaro sul limite corto sinistro dell'area del Verona. Calcio di punizione per l'Inter.
Filtrante prezioso di Sucic per Lautaro, che da prima intenzione prova a sorprendere Montipò dal limite. Blocca in due tempi il portiere del Verona.
Calcio d'angolo per il Verona che però non sfrutta la chance dalla bandierina. Palla calciata da Giovane direttamente in out.
Imbucata di Calhanoglu per Lautaro, abile a scavalcare Montipò con un pallonetto di prima intenzione. Sulla linea salva Nelsson!
Il lungo fraseggio dell'Inter ha già accerchiato l'Hellas Verona. La sventagliata di Akanji è però respinta dalla difesa.
OCCASIONE PER L'INTER! Carlos nello spazio premia l'inserimento di Zielinski, sul cui diagonale Montipò è costretto alla grande parata!
Guizzo dei due attaccanti del Verona. Giovane va via a Bisseck e da posizione defilata prova a sorprendere Sommer dopo una sgroppata. Palla sull'esterno della rete.
SI COMINCIA!
Squadre in campo, è il momento dei saluti di rito. A breve il calcio d'inizio dell'incontro.
Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:
HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban.
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi.
Allenatore: Paolo Zanetti.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 32 Dimarco, 51 Alexiou, 53 Lavelli, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Doveri.
Assistenti: Lo Cicero-Vecchi.
Quarto ufficiale: Collu.
VAR: Aureliano.
Assistente VAR: Abisso.
SQUALIFICATI
Hellas Verona: -
Inter: -
DIFFIDATI
Hellas Verona: -
Inter: -
Cristian Chivu cambia qualcosa rispetto all'ultimo turno di campionato. La novità più clamorosa è rappresentata da Luis Henrique sulla destra al posto di Dumfries. In mezzo c'è Zielinski al posto di Barella, mentre Carlos Augusto fa rifiatare Dimarco. In avanti torna Bonny al fianco di Lautaro. Confermato Bisseck al centro della difesa.
Torna in campo l'Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu aprono la domenica di Serie A con il match delle 12:30 in casa dell'Hellas Verona. L'obiettivo è la seconda vittoria di fila in campionato dopo la buona prova con la Fiorentina per mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta di Napoli.
