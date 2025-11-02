Pesante quanto sofferta la vittoria di questo pomeriggio per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri hanno acciuffato all'ultimo respiro i tre punti al Bentegodi in casa dell'Hellas Verona. La partita si era messa in discesa con il gol di Zielinski, ma il pareggio di Giovane ha rimesso tutto in discussione. Fino all'ultimo di 6 minuti di recupero, quando un autogol di Frese ha regalato tre punti all'Inter.
Hellas Verona-Inter 1-2, risultato finale: vittoria pesantissima in extremis
TRIPLICE FISCHIO AL BENTEGODI! L'Inter acciuffa in extremis una vittoria importantissima con l'autogol di Frese. Nerazzurri ora a -1 dal Napoli e a pari punti con Milan e Roma in attesa dello scontro diretto di stasera.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER!!!!!! Sciabolata di Barella sulla quale interviene Frese, innescando una traiettoria che beffa Montipò.
Ammonito Zanetti per proteste dopo la segnalazione del recupero.
Sei minuti di recupero.
Colpo di testa di Bisseck! Altra chance sugli sviluppi di calcio d'angolo, palla ancora sul fondo.
Ultimo cambio per Chivu e Zanetti: Harroui prende il posto di Akpa-Akpro, mentre Frattesi prende il posto di Sucic.
Barella! Tiro dal limite dell'area sugli sviluppi di un corner per l'Inter. Palla sul fondo.
Cross dalla sinistra di Dimarco per l'incornata in torsione di Pio Esposito, che però non centra la porta di Montipò.
Inter alla ricerca del secondo gol, accettando ovviamente di prestare il fianco a ripartenze da parte dell'Hellas Verona. Chivu non ci sta a lasciare punti al Bentegodi.
Altro cambio per il Verona: Sarr prende il posto di Giovane.
OCCASIONE PER L'INTER! Manovra nello stretto la squadra di Chivu a sinistra e libera al tiro Dimarco, sul quale si supera ancora Montipò.
Doppio cambio per l'Hellas Verona: Bernede e Orban lasciano spazio a Niasse e Mosquera.
Chance per Pio Esposito su cross dalla sinistra di Dimarco. Palla alta.
Sul ribaltamento di fronte Barella cerca il cross per Esposito, falloso il tentativo di prendere posizione dell'attaccante nerazzurro in area.
Orban ruba il tempo a Bisseck a metà campo e viene messo giù. Giallo per Doveri tra le proteste del pubblico di casa che chiedeva addirittura il rosso.
Altro cambio per Chivu: Dimarco prende il posto di Carlos Augusto.
Inter costantemente in proiezione offensiva alla ricerca del secondo gol. 21 effettivi nella metà campo dell'Hellas: tutti tranne Sommer.
Percussione di Bastoni sulla sinistra, altro traversone in area da quel versante. Palla ancora respinta.
Scarico di Sucic per Carlos Augusto a sinistra, il suo traversone è respinto però dalla difesa del Verona.
Triplo cambio per l'Inter: dentro Dumfries, Barella ed Esposito al posto di Luis Henrique, Zielinski e Bonny.
Calhanoglu raccoglie una palla vagante in area di rigore e cerca il gol di prima intenzione. Palla fuori, l'arbitro assegna rimessa dal fondo.
Traversone insidioso di Belghali dalla destra, provvidenziale la chiusura di Bisseck in anticipo su Orban.
Sul ribaltamento di fronte Lautaro calcia a botta sicura verso la porta di Montipò dal limite dell'area, Nelsson si immola sulla traiettoria.
Nulla da fare per l'Hellas sul piazzato. Riparte l'Inter.
Pestone di Lautaro ai danni di Bella-Kotchap. Punizione dalla trequarti defilata per il Verona.
COMINCIA LA RIPRESA!
Fine primo tempo.
Palo di Orban. Cross dalla destra di Belghali per il numero 16 del Verona, lasciato troppo solo in area. Graziata la difesa dell'Inter.
Tre minuti di recupero.
Ammonito Orban dopo il gol del Verona per aver innescato un battibecco con la panchina nerazzurra che ha coinvolto anche Acerbi.
Arriva il pareggio della squadra di casa. Giovane brucia Bastoni e da posizione defilata in diagonale trafigge Sommer.
Progressione importante di Sucic, abile a trascinare la palla da un'area all'altra, ma il croato sbaglia il cross col mancino verso Bonny.
Sucic cerca ancora Lautaro al limite dell'area con una palla che sembra studiata in allenamento. Chiude la difesa veronese.
Colpo di testa di Frese sugli sviluppi del corner, Sommer blocca senza problemi.
Contropiede del Verona che porta al tiro dalla media distanza di Giovane, deviato in corner da Akanji.
Necessario l'intervento dei due staff medici dopo uno scontro fortuito tra Bella-Kotchap e Carlos Augusto. Nulla di grave per i due.
CHANCE PER BASTONI! Inter vicina al raddoppio con il colpo di testa del numero 95 su cross dalla destra di Luis Henrique: si supera ancora Montipò.
Progressione di Bella-Kotchap sulla destra e scarico in mezzo, ma il colpo di testa di Bradaric non impensierisce Sommer.
Si rivede in avanti l'Hellas Verona. Il tiro di Belghali sullo scarico di Giovane però termina alto e non di poco.
GOOOOOOOOOOOOOOOL DI ZIELINSKI! Palla di Calhanoglu da corner direttamente per il polacco che al volo, dal limite dell'area, col piattone non lascia scampo a Montipò. Gol bellissimo.
Insidiosa la traiettoria disegnata da Calhanoglu, ma chiude in corner Montipò.
Nelsson tocca duro Lautaro sul limite corto sinistro dell'area del Verona. Calcio di punizione per l'Inter.
Filtrante prezioso di Sucic per Lautaro, che da prima intenzione prova a sorprendere Montipò dal limite. Blocca in due tempi il portiere del Verona.
Calcio d'angolo per il Verona che però non sfrutta la chance dalla bandierina. Palla calciata da Giovane direttamente in out.
Imbucata di Calhanoglu per Lautaro, abile a scavalcare Montipò con un pallonetto di prima intenzione. Sulla linea salva Nelsson!
Il lungo fraseggio dell'Inter ha già accerchiato l'Hellas Verona. La sventagliata di Akanji è però respinta dalla difesa.
OCCASIONE PER L'INTER! Carlos nello spazio premia l'inserimento di Zielinski, sul cui diagonale Montipò è costretto alla grande parata!
Guizzo dei due attaccanti del Verona. Giovane va via a Bisseck e da posizione defilata prova a sorprendere Sommer dopo una sgroppata. Palla sull'esterno della rete.
SI COMINCIA!
Squadre in campo, è il momento dei saluti di rito. A breve il calcio d'inizio dell'incontro.
Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:
HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban.
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi.
Allenatore: Paolo Zanetti.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 32 Dimarco, 51 Alexiou, 53 Lavelli, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Doveri.
Assistenti: Lo Cicero-Vecchi.
Quarto ufficiale: Collu.
VAR: Aureliano.
Assistente VAR: Abisso.
SQUALIFICATI
Hellas Verona: -
Inter: -
DIFFIDATI
Hellas Verona: -
Inter: -
Cristian Chivu cambia qualcosa rispetto all'ultimo turno di campionato. La novità più clamorosa è rappresentata da Luis Henrique sulla destra al posto di Dumfries. In mezzo c'è Zielinski al posto di Barella, mentre Carlos Augusto fa rifiatare Dimarco. In avanti torna Bonny al fianco di Lautaro. Confermato Bisseck al centro della difesa.
Torna in campo l'Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu aprono la domenica di Serie A con il match delle 12:30 in casa dell'Hellas Verona. L'obiettivo è la seconda vittoria di fila in campionato dopo la buona prova con la Fiorentina per mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta di Napoli.
