Pesante quanto sofferta la vittoria di questo pomeriggio per l'Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri hanno acciuffato all'ultimo respiro i tre punti al Bentegodi in casa dell'Hellas Verona. La partita si era messa in discesa con il gol di Zielinski, ma il pareggio di Giovane ha rimesso tutto in discussione. Fino all'ultimo di 6 minuti di recupero, quando un autogol di Frese ha regalato tre punti all'Inter.