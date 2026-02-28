fcinter1908 partite diretta A Monza vince l’equilibrio: Inter U23-Alcione termina 0-0. Topalovic colpisce il palo

A Monza vince l’equilibrio: Inter U23-Alcione termina 0-0. Topalovic colpisce il palo

A Monza vince l’equilibrio: Inter U23-Alcione termina 0-0. Topalovic colpisce il palo - immagine 1
Si allunga a sei le gare senza vittoria per l’Inter U23. All’U-Power Stadium arriva l’alcione, un’occasione per accorciare in classifica proprio sugli ospiti, ma a vincere è la noia. Nel primo tempo poche occasioni...
Gianni Pampinella 

Si allunga a sei le gare senza vittoria per l'Inter U23. All'U-Power Stadium arriva l'alcione, un'occasione per accorciare in classifica proprio sugli ospiti, ma a vincere è la noia. Nel primo tempo poche occasioni soprattutto con Berenbruch l'unico pericoloso per i nerazzurri, ma nessuna azione degna di nota. Nella ripresa la musica non cambia fino al 64esimo quando Topalovic a tu per tu con Agazzi colpisce il palo, ma è l'unica azione pericolosa da segnalare. Nel recupero espulso Ciappellano per un brutto fallo su Zouin.

28/02/2025 - 20:30
Inter U23
0-0
Alcione
99'
fine-match

Triplice fischio dell'arbitro, Inter U23-Alcione termina 0-0

97'
cambio

Cambio per l'Alcione: fuori Rebaudo e dentro Miculi 

93'
espulsione

Espulso Ciappellano per un brutto fallo su Zouin. L'Alcione chiama il FVS, ma l'arbitro conferma la decisione

85'

La panchina richiama il FVS per un intervento su Cocchi, ma non c'è nulla

78'
ammonizione

Ammonito Chierichetti per fallo su Calligaris

75'

Ci prova Renault, sinistro ribattuto da Cinquegrano in angolo

70'
cambio

Doppio cambio anche per l'Inter: fuori Topalovic e Iddrissou, dentro Agbonifo e Bovo

70'
cambio

Doppio cambio per l'Alcione: fuori Morselli e Tordini, dentro Renault e Plescia

64'
occasione

Occasione incredibile per Topalovic che a tu per tu con Agazzi spara addosso al portiere, sul rimpallo il nerazzurro colpisce il palo

61'
ammonizione

Brutto fallo di Morselli su Cocchi: ammonito il giocatore dell'Alcione

58'

Ci prova Kaczmarski dalla distanza, palla che finisce alta sopra la traversa

51'

Scontro testa contro testa tra Topalovic e Chierichetti: ha la peggio il nerazzurro che comunque si rialza dopo l'intervento dei medici

46'
ammonizione

Ammonito Scuderi per un fallo su Berenbruch in mezzo al campo

inzio-secondo-tempo

Inizia il secondo tempo

46'
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo all'U-Power Sadium dove regna l'equilibrio: poche occasioni

 

45'

Ci sarà un minuto di recupero

42'

Ci prova Berenbruch dalla distanza, palla larga

30'
occasione

Ancora Berenbruch con una giocata da calcetto con la punta di sinistro cerca di sorprendere Agazzi che respinge con una mano

28'
occasione

Iddrissou serve Cocchi sulla corsa, sinistro del giocatore che si spende sul fondo

15'

Ci prova Kamate, ma il tiro finisce addirittura in fallo laterale

13'
occasione

Ci prova Cocchi col suo sinistro, palla alta sopra la traversa

8'
occasione

Ancora Berenbruch pericoloso col suo sinistro, respinge Agazzi

4'
occasione

Occasione per l'inter con Berenbruch che dal limite dell'area lascia partire un sinistro che esce di poco

2'

Fallo su La Gumina: calcio di punizione per l'Inter da posizione interessante

Squadre in campo, si parte!

L'Inter U23 vuole tornare a vincere. Da cinque gare la squadra allenata da Stefano Vecchi non centra i tre punti. Quella con l'Alcione potrebbe essere l'occasione giusta per tornare alla vittoria e inseguire il sogno playoff, una vittoria che manca dal 26 gennaio quando i nerazzurri batterono il Lecco per 2-0.

INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia, 5 Alexiou; 10 Kamate, 9 Topalovic, 37 Kaczmarski, 44 Berenbruch, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 34 Iddrissou. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 15 Stante, 16 Venturini, 21 Zouin, 25 David, 30 Mosconi, 39 Bovio, 77 Amerighi. Allenatore: Stefano Vecchi.

ALCIONE MILANO(4-3-1-2): 22Agazzi; 3 Chierichetti, 6 Ciappellano, 65 Giorgeschi, 73 Scuderi; 70 Bright, 23 Galli, 33 Invernizzi; 10 Pitou; 32 Tordini, 11 Morselli. A disposizione: 1 Raffaelli, 5 Miculi, 7 Renault, 8 Muroni, 9 Plescia, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 18 Lopes, 21 Olivieri, 25 Pirola, 31 Marconi, 81 Gallazzi. Allenatore: Giovanni Cusatis

