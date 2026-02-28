Si allunga a sei le gare senza vittoria per l'Inter U23. All'U-Power Stadium arriva l'alcione, un'occasione per accorciare in classifica proprio sugli ospiti, ma a vincere è la noia. Nel primo tempo poche occasioni soprattutto con Berenbruch l'unico pericoloso per i nerazzurri, ma nessuna azione degna di nota. Nella ripresa la musica non cambia fino al 64esimo quando Topalovic a tu per tu con Agazzi colpisce il palo, ma è l'unica azione pericolosa da segnalare. Nel recupero espulso Ciappellano per un brutto fallo su Zouin.
partite
A Monza vince l’equilibrio: Inter U23-Alcione termina 0-0. Topalovic colpisce il palo
Triplice fischio dell'arbitro, Inter U23-Alcione termina 0-0
Cambio per l'Alcione: fuori Rebaudo e dentro Miculi
Espulso Ciappellano per un brutto fallo su Zouin. L'Alcione chiama il FVS, ma l'arbitro conferma la decisione
La panchina richiama il FVS per un intervento su Cocchi, ma non c'è nulla
Ammonito Chierichetti per fallo su Calligaris
Ci prova Renault, sinistro ribattuto da Cinquegrano in angolo
Doppio cambio anche per l'Inter: fuori Topalovic e Iddrissou, dentro Agbonifo e Bovo
Doppio cambio per l'Alcione: fuori Morselli e Tordini, dentro Renault e Plescia
Occasione incredibile per Topalovic che a tu per tu con Agazzi spara addosso al portiere, sul rimpallo il nerazzurro colpisce il palo
Brutto fallo di Morselli su Cocchi: ammonito il giocatore dell'Alcione
Ci prova Kaczmarski dalla distanza, palla che finisce alta sopra la traversa
Scontro testa contro testa tra Topalovic e Chierichetti: ha la peggio il nerazzurro che comunque si rialza dopo l'intervento dei medici
Ammonito Scuderi per un fallo su Berenbruch in mezzo al campo
Inizia il secondo tempo
Finisce il primo tempo all'U-Power Sadium dove regna l'equilibrio: poche occasioni
Ci sarà un minuto di recupero
Ci prova Berenbruch dalla distanza, palla larga
Ancora Berenbruch con una giocata da calcetto con la punta di sinistro cerca di sorprendere Agazzi che respinge con una mano
Iddrissou serve Cocchi sulla corsa, sinistro del giocatore che si spende sul fondo
Ci prova Kamate, ma il tiro finisce addirittura in fallo laterale
Ci prova Cocchi col suo sinistro, palla alta sopra la traversa
Ancora Berenbruch pericoloso col suo sinistro, respinge Agazzi
Occasione per l'inter con Berenbruch che dal limite dell'area lascia partire un sinistro che esce di poco
Fallo su La Gumina: calcio di punizione per l'Inter da posizione interessante
Squadre in campo, si parte!
L'Inter U23 vuole tornare a vincere. Da cinque gare la squadra allenata da Stefano Vecchi non centra i tre punti. Quella con l'Alcione potrebbe essere l'occasione giusta per tornare alla vittoria e inseguire il sogno playoff, una vittoria che manca dal 26 gennaio quando i nerazzurri batterono il Lecco per 2-0.
INTER U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano, 19 Prestia, 5 Alexiou; 10 Kamate, 9 Topalovic, 37 Kaczmarski, 44 Berenbruch, 3 Cocchi; 20 La Gumina, 34 Iddrissou. A disposizione: 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 15 Stante, 16 Venturini, 21 Zouin, 25 David, 30 Mosconi, 39 Bovio, 77 Amerighi. Allenatore: Stefano Vecchi.
ALCIONE MILANO(4-3-1-2): 22Agazzi; 3 Chierichetti, 6 Ciappellano, 65 Giorgeschi, 73 Scuderi; 70 Bright, 23 Galli, 33 Invernizzi; 10 Pitou; 32 Tordini, 11 Morselli. A disposizione: 1 Raffaelli, 5 Miculi, 7 Renault, 8 Muroni, 9 Plescia, 16 Lanzi, 17 Rebaudo, 18 Lopes, 21 Olivieri, 25 Pirola, 31 Marconi, 81 Gallazzi. Allenatore: Giovanni Cusatis
