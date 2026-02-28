Si allunga a sei le gare senza vittoria per l’Inter U23. All’U-Power Stadium arriva l’alcione, un’occasione per accorciare in classifica proprio sugli ospiti, ma a vincere è la noia. Nel primo tempo poche occasioni...

Si allunga a sei le gare senza vittoria per l'Inter U23. All'U-Power Stadium arriva l'alcione, un'occasione per accorciare in classifica proprio sugli ospiti, ma a vincere è la noia. Nel primo tempo poche occasioni soprattutto con Berenbruch l'unico pericoloso per i nerazzurri, ma nessuna azione degna di nota. Nella ripresa la musica non cambia fino al 64esimo quando Topalovic a tu per tu con Agazzi colpisce il palo, ma è l'unica azione pericolosa da segnalare. Nel recupero espulso Ciappellano per un brutto fallo su Zouin.