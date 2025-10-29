Nerazzurri reduci dal ko contro il Napoli al Maradona, Chivu punta subito al riscatto e per farlo dovrà superare la Firoentina. La Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Nell'ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro il Bologna. Pioli torna a San Siro da avversario dell'Inter. Ai tempi del Milan ha perso sei derby di fila. L'ultima vittoria nel 2022 (3-2).
LIVE, Inter-Fiorentina 0-0: Sucic e Esposito titolari, Bisseck centrale
Inter che si posiziona in pianta stabile nella metà campo della Fiorentina
Fase di studio iniziale tra le due squadre con l'Inter che cerca di stanare la Fiorentina fuori dalla propria metà campo
Fischio d'inizio
Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!
Squadre pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco del Meazza, tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu.
FIORENTINA (3-5-1-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 2 Dodô, 7 Sohm, 8 Mandragora, 27 Ndour, 21 Gosens; 10 Gudmunðsson; 20 Kean.
A disposizione: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 9 Dzeko, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 24 Richardson, 29 Fortini, 44 Fagioli, 60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli.
Allenatore: Stefano Pioli.
Arbitro: Sozza
Assistenti: Costanzo – Passeri
Quarto ufficiale: Fourneau
VAR: Ghersini
Assistente VAR: Chiffi
la probabile formazione della fiorentina
— (3‑5‑2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.
la probabile formazione dell'inter
— (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.
l'arbitro
— San Siro sarà diretta da Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, che sarà assistito da Costanzo e Passeri con Francesco Fourneau quarto uomo. In sala Var ci sarà invece Davide Ghersini.
dove vederla
— Fiorentina-Inter, in programma alle 20.45, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Diretta testuale su fcinter1908.it.
