LIVE, Inter-Fiorentina 0-0: Sucic e Esposito titolari, Bisseck centrale

Nerazzurri reduci dal ko contro il Napoli al Maradona, Chivu punta subito al riscatto e per farlo dovrà superare la Firoentina. La Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Nell'ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro il Bologna. Pioli torna a San Siro da avversario dell'Inter. Ai tempi del Milan ha perso sei derby di fila. L'ultima vittoria nel 2022 (3-2).