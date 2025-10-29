partite

LIVE, Inter-Fiorentina 0-0: Sucic e Esposito titolari, Bisseck centrale

LIVE, Inter-Fiorentina 0-0: Sucic e Esposito titolari, Bisseck centrale - immagine 1
Nerazzurri reduci dal ko contro il Napoli al Maradona, Chivu punta subito al riscatto e per farlo dovrà superare la Firoentina. La Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro...
Giovanni Montopoli Direttore 

Nerazzurri reduci dal ko contro il Napoli al Maradona, Chivu punta subito al riscatto e per farlo dovrà superare la Firoentina. La Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Nell'ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro il Bologna. Pioli torna a San Siro da avversario dell'Inter. Ai tempi del Milan ha perso sei derby di fila. L'ultima vittoria nel 2022 (3-2).

29/10/2025 - 20:45
INTER
0-0
FIORENTINA

Inter che si posiziona in pianta stabile nella metà campo della Fiorentina

Fase di studio iniziale tra le due squadre con l'Inter che cerca di stanare la Fiorentina fuori dalla propria metà campo

20.45
inzio-match

Fischio d'inizio

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

20.41

Squadre pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco del Meazza, tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter-Fiorentina

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito.

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA (3-5-1-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 2 Dodô, 7 Sohm, 8 Mandragora, 27 Ndour, 21 Gosens; 10 Gudmunðsson; 20 Kean.

A disposizione: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 9 Dzeko, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 24 Richardson, 29 Fortini, 44 Fagioli, 60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sozza

Assistenti: Costanzo – Passeri

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR: Ghersini

Assistente VAR: Chiffi

la probabile formazione della fiorentina

—   (3‑5‑2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Pioli.

 

la probabile formazione dell'inter

—   (3‑5‑2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.

 

l'arbitro

—   San Siro sarà diretta da Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno, che sarà assistito da Costanzo e Passeri con Francesco Fourneau quarto uomo. In sala Var ci sarà invece Davide Ghersini.

 

dove vederla

—   Fiorentina-Inter, in programma alle 20.45, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Diretta testuale su fcinter1908.it.

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA