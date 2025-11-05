Prima assoluta tra Inter e Kairat questa sera al Meazza. Nerazzurri che vogliono completare il primo mini obiettivo, ossia arrivare alla terza sosta per gli impegni delle nazionali a bottino pieno in Europa. Il percorso in Champions League dei ragazzi di Chivu vede fino a questo momento i nerazzurri imbattuti e con la porta inviolata. La squadra kazaka si presenta al Meazza con un ruolino di marcia non proprio invidiabile. Due sconfitte e un pareggio rimediato con il Paos in superiorità numerica. Calcio d'inizio ore 21
partite
LIVE Alle 21 Inter-Kairat: Chivu punta su Lautaro e Pio Esposito in attacco
l'arbitro
— A dirigere l'incontro sarà il portoghese Luis Godinho. A coadiuvarlo ci saranno i connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida come assistenti, mentre il quarto ufficiale sarà Antonio Nobre.
kairat almaty, la probabile formazione
— (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorghino, Mrynskiy; Satpayev. All. Urazbakhtin.
inter, la probabile formazione
— (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu.
prima assoluta
— È la prima volta in assoluto che si affrontano queste due squadre, non c'è mai stato alcun precedente. Anche perché quest'anno è la prima volta che il Kairat riesce ad accedere alla Champions League (seconda squadra kazaka della storia dopo l'Astana nel 2015/16).
dove vederla in tv
La gara valida per la 4ª giornata della fase iniziale di Champions League tra Inter e Kairat Almaty sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Diretta testuale su www.fcinter1908.it
