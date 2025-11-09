L'opportunità è grande per l'Inter. Il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli al Dall'Ara aprono scenari interessanti per l'undici nerazzurri che questa sera potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri riceveranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri che nella passata stagione, allora con Baroni in panchina, di fatto consegnarono lo scudetto nella mani del Napoli. Sono cambiati gli interpreti ma non le ambizioni. Cristian Chivu ripropone al centro della difesa Francesco Acerbi, spazio a centrocampo a Sucic dal primo minuto mentre in attacco sarà Bonny a far coppia con Lautaro Martinez.
LIVE, Inter-Lazio 1-0: occasione per Lautaro che calcia alto da ottima posizione
Occasione Inter
Scambio Lautaro-Barella-Lautaro. Occasione per il Toro che calcia un rigore in movimento spedendo alto da ottima posizione
Sostituzione Inter
dentro Zielinski e Carlos Augusto fuori Dumfries e Sucic
Buona manovra dell'Inter che porta palla in area per Dumfries. Steso l'olandese, poi conclude Bonny, respinge Provedel
Conclusione dal limite di Guendouzi, blocca Sommer
Cartellino giallo
Ammonito Dumfries per fallo su Zaccagni
Azione insistita dei nerazzurri subito in avvio di ripresa, traversone di Bastoni deviato, palla che viene arpionata da Provedel
Inizio secondo tempo
Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!
Squadre che fanno il loro ritorno sul terreno di gioco, non ci sono cambi per Cristian Chivu che conferma l'undici di partenza
FIne primo tempo
Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 0 in favore dell'Inter grazie alla rete messa a segno da Lautaro
Extratime
Ci sarà 1 minuto di recupero
Fischiato un fallo in attacco di Dumfries su traversone di Dimarco
Romangoli a terra durante la manovra nerazzurra dopo uno scontro ginocchio-ginocchio con Lautaro. Barella mette in out
Barella per Dumfries, affondo dell'olandese che mette al centro ma trova l'uscita in presa alta di Provedel
Cartellino giallo
Ammonito Sucic per fallo su Zaccagni
Cartellino giallo
Ammonito Akanji per trattenuta su Zaccagni
Apertura deliziosa di Sucic per Dumfries che aggancia, invita Akanji alla conclusione che termina alta
Cartellino giallo
Ammonito Maurizio Sarri
Piazzato di Sucic su suggerimento di Barella. Il croato raccoglie al volo di interno allarga troppo e spedisce al lato
Coast to coast di Barella che parte dalla propria area entra in quella della Lazio poi chiede troppo a se stesso dopo il dribbling al limite e perde il tempo per servire Lautaro
Buona uscita di Calhanoglu che apre per Dimarco, invito per Lautaro impreciso. Altro recupero palla di Calhanoglu che prova ad entrare, suggerimento per Dumfries che però non riesce a gestire al meglio il pallone
Pericolosa la Lazio
incursione di Zaccagni che si accentra e dal limite scarica a rete. Palla che termina sopra la traversa
Palla tesa di Dumfries in area, non ci arriva nessun compagno, riparte la Lazio ma Barella recupera l'ennesimo pallone sulla trequarti di gioco
Altro recupero palla di Barella che innesca Lautaro, palla dentro per Bonny che di tacco prova a scaricare su Sucic ma il gesto tecnico è impreciso
Dimarco al centro, Lautaro prova ad impattare, colpo di testa deviato da Gila ma non c'è corner per il direttore di gara
Intervento irregolare di Zaccagni, calcio di punizione Inter dalla destra con Dimarco sul punto di battuta
Partenza aggressiva dei nerazzurri che spingono subito forte sull'acceleratore anche se la Lazio prova il break con Isaksenn
RETEEEEE! LAUTARO!!!!
Avvio aggressivo dei nerazzurri che si buttano avanti, recupero alto di Bastoni palla per Lautaro che incrocia e sbatte il pallone all'incrocio dei pali!
Inizia il match
Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!
Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del Meazza, si scalda il Meazza, è tempo di Inter-Lazio
Tutto pronto allo stadio Meazza per l'ultima sfida dei nerazzurri contro la Lazio prima della terza pausa per gli impegni delle nazionali
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.
A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.
Allenatore: Maurizio Sarri
Arbitro: Mariani
Assistenti: Berti-Cecconi
Quarto ufficiale: Bonacina
VAR: Di Paolo
Assistente VAR: Aureliano
SQUALIFICATI
Inter: -
Lazio: -
DIFFIDATI
Inter: -
Lazio: -
la probabile formazione dell'inter
— (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.
la probabile formazione della lazio
— (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.
l'arbitro
— L'arbitro sarà Gianluca Manganiello. Gli assistenti Berti e Cecconi, il quarto uomo Bonacina. Al VAR Di Paolo e Aureliano.
dove vederla
Inter-Lazio, in programma domenica 9 novembre alle 20.45, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Diretta testuale su www.fcinter1908.it
