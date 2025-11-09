L'opportunità è grande per l'Inter. Il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli al Dall'Ara aprono scenari interessanti per l'undici nerazzurri che questa sera potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri riceveranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri che nella passata stagione, allora con Baroni in panchina, di fatto consegnarono lo scudetto nella mani del Napoli. Sono cambiati gli interpreti ma non le ambizioni. Cristian Chivu ripropone al centro della difesa Francesco Acerbi, spazio a centrocampo a Sucic dal primo minuto mentre in attacco sarà Bonny a far coppia con Lautaro Martinez.