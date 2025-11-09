partite

LIVE, Inter-Lazio 1-0: occasione per Lautaro che calcia alto da ottima posizione

I nerazzurri vogliono dare continuità al successo contro il Verona. Sarri non perde da sei partite
L'opportunità è grande per l'Inter. Il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli al Dall'Ara aprono scenari interessanti per l'undici nerazzurri che questa sera potrebbe ritrovarsi in vetta alla classifica del campionato di calcio di Serie A. I nerazzurri riceveranno al Meazza la Lazio di Maurizio Sarri che nella passata stagione, allora con Baroni in panchina, di fatto consegnarono lo scudetto nella mani del Napoli. Sono cambiati gli interpreti ma non le ambizioni. Cristian Chivu ripropone al centro della difesa Francesco Acerbi, spazio a centrocampo a Sucic dal primo minuto mentre in attacco sarà Bonny a far coppia con Lautaro Martinez.

09/11/2025 - 20:45
INTER
1-0
LAZIO
58°
occasione

Occasione Inter

Scambio Lautaro-Barella-Lautaro. Occasione per il Toro che calcia un rigore in movimento spedendo alto da ottima posizione

55°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Zielinski e Carlos Augusto fuori Dumfries e Sucic

52°

Buona manovra dell'Inter che porta palla in area per Dumfries. Steso l'olandese, poi conclude Bonny, respinge Provedel

52°

Conclusione dal limite di Guendouzi, blocca Sommer

51°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Dumfries per fallo su Zaccagni

47°

Azione insistita dei nerazzurri subito in avvio di ripresa, traversone di Bastoni deviato, palla che viene arpionata da Provedel

21.50
inzio-secondo-tempo

Inizio secondo tempo

Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!

21.47

Squadre che fanno il loro ritorno sul terreno di gioco, non ci sono cambi per Cristian Chivu che conferma l'undici di partenza

21.34
fine-primo-tempo

FIne primo tempo

Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 0 in favore dell'Inter grazie alla rete messa a segno da Lautaro

45°

Extratime

Ci sarà 1 minuto di recupero

42°

Fischiato un fallo in attacco di Dumfries su traversone di Dimarco

40°

Romangoli a terra durante la manovra nerazzurra dopo uno scontro ginocchio-ginocchio con Lautaro. Barella mette in out

38°

Barella per Dumfries, affondo dell'olandese che mette al centro ma trova l'uscita in presa alta di Provedel

36°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Sucic per fallo su Zaccagni

32°
ammonizione

Cartellino giallo 

Ammonito Akanji per trattenuta su Zaccagni

28°

Apertura deliziosa di Sucic per Dumfries che aggancia, invita Akanji alla conclusione che termina alta

25°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito Maurizio Sarri

24°

Piazzato di Sucic su suggerimento di Barella. Il croato raccoglie al volo di interno allarga troppo e spedisce al lato

22°

Coast to coast di Barella che parte dalla propria area entra in quella della Lazio poi chiede troppo a se stesso dopo il dribbling al limite e perde il tempo per servire Lautaro

20°

Buona uscita di Calhanoglu che apre per Dimarco, invito per Lautaro impreciso. Altro recupero palla di Calhanoglu che prova ad entrare, suggerimento per Dumfries che però non riesce a gestire al meglio il pallone

17°
occasione

Pericolosa la Lazio

incursione di Zaccagni che si accentra e dal limite scarica a rete. Palla che termina sopra la traversa

15°

Palla tesa di Dumfries in area, non ci arriva nessun compagno, riparte la Lazio ma Barella recupera l'ennesimo pallone sulla trequarti di gioco

11°

Altro recupero palla di Barella che innesca Lautaro, palla dentro per Bonny che di tacco prova a scaricare su Sucic ma il gesto tecnico è impreciso

Dimarco al centro, Lautaro prova ad impattare, colpo di testa deviato da Gila ma non c'è corner per il direttore di gara

Intervento irregolare di Zaccagni, calcio di punizione Inter dalla destra con Dimarco sul punto di battuta

Partenza aggressiva dei nerazzurri che spingono subito forte sull'acceleratore anche se la Lazio prova il break con Isaksenn

goal

RETEEEEE! LAUTARO!!!!

Avvio aggressivo dei nerazzurri che si buttano avanti, recupero alto di Bastoni palla per Lautaro che incrocia e sbatte il pallone all'incrocio dei pali!

20.46
inzio-match

Inizia il match

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

20.44

Squadre che fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del Meazza, si scalda il Meazza, è tempo di Inter-Lazio

20.30

Tutto pronto allo stadio Meazza per l'ultima sfida dei nerazzurri contro la Lazio prima della terza pausa per gli impegni delle nazionali

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni.

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard.

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Mariani

Assistenti: Berti-Cecconi

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Di Paolo

Assistente VAR: Aureliano

SQUALIFICATI

Inter: -

Lazio: -

DIFFIDATI

Inter: -

Lazio: -

la probabile formazione dell'inter

—   (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

 

la probabile formazione della lazio

—   (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

 

l'arbitro

—   L'arbitro sarà Gianluca Manganiello. Gli assistenti Berti e Cecconi, il quarto uomo Bonacina. Al VAR Di Paolo e Aureliano.

 

dove vederla

—  

Inter-Lazio, in programma domenica 9 novembre alle 20.45, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Diretta testuale su www.fcinter1908.it

